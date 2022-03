Come saprete, Putin ha domenica dichiarato che stava mettendo le sue forze nucleari in condizione di essere pronte per l’attacco. Uno stato di allerta accresciuto che ricorda talune buie giornale della Società Moderna più pericolose della Guerra Fredda.

La minaccia di domenica ha fatto seguito ad altre dichiarazioni ove vengono indicati 500 obiettivi dei Paesi Occidentali. Insomma, esisterebbe la minaccia di una Guerra Nucleare a tutti gli effetti che causerebbe centinaia di milioni di vittime, oltre che la contaminazione di buona parte, se non tutto il Pianeta, anche se non vi fosse la risposta statunitense.

Infatti, la minaccia non riguarda solo i Paesi Occidentali, il lancio di numerose testate nucleari causerebbe un aumento di radiazioni in tutto il Pianeta, compresi quelli che non sono gli obiettivi, e quindi anche la Cina ne sarebbe coinvolta. Cina che ha adottato intelligenti politiche finalizzate alla riduzione di emissioni di gas serra.

Gli Stati Uniti d’America, al momento sono in fase di osservazione, e non hanno avviato alcuna allerta nucleare.

Oggi giungono notizie dall’Italia, dove si inizia a monitorare l’eventuale aumento di radioattività proveniente da est. E questo avviene a Udine attraverso l’ARPAV. Il tutto è solo a titolo preventivo, non c’è stato alcun rilascio di bombe.

Però un aspetto non trascurabile è quello che la Russia sta cercando di conquistare la più grande Centrale Nucleare d’Europa.

Viviamo una fase storica inedita, di maggior tensione per quanto concerne l’Europa, rispetto alla crisi di Cuba, ove il Vecchio Continente sarebbe un obiettivo primario di eventuali bombardamenti atomici o di armi non convenzionali.

Dagli Stati Uniti d’America giungono notizie che affermano, comunque, che per molti nell’amministrazione Biden, hanno parlato quanto velocemente la crisi ucraina potrebbe trasformarsi in uno scontro diretto con le superpotenze, dato che Putin insiste pesantemente, e ripetutamente la minaccia arricchendola di dettagli.

Un evento nucleare al momento, in ambito scientifico, è complesso da analizzare oltre, in quanto ora come ora è un aspetto più che altro militare, di prova di forza, perché, come detto prima, un conflitto nucleare porterebbe la Civiltà verso la fine del Mondo. E di commenti ne possiamo fare ben pochi.

Chiunque solo avvisa o minaccia azioni militari con l’uso nucleare è privo delle facoltà di mente. Vive in una bolla di pensieri fuori dall’immaginario, è digiuno dal punto di vista scientifico, non ha minimamente a cuore il nostro Pianeta e la Civiltà.

La guerra agli armamenti nucleari è stato un gravissimo errore commesso dalle due super potenze, e in tempi lontani, tutti gli altri Paesi si sarebbero dovuti ribellare, perché il Pianeta Terra non è solo di Russia e America, ma è un bene nostro e delle future generazioni.