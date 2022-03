Si è parlato parecchio del rischio di un conflitto nucleare. Anzi queste ore se ne parla ancor più diffusamente, i vari giornali dedicano numerosi approfondimenti sull’argomento.

Ovviamente ci auguriamo che nulla del genere possa succedere. In questi giorni c’è comunque molta tensione e irresponsabilità. Noi siamo preoccupati soprattutto perché in atto un conflitto alle porte dell’Italia, che in qualche modo ci coinvolge molto.

Il rischio di un conflitto nucleare è oggi presente con minacce dirette e consistenti, ma fintantoché rimangono tali, non ci sarà nessun pericolo. Nessuna delle parti avrebbe vittoria.

Il video che abbiamo realizzato è ovviamente solo un’ipotesi di quello che potrebbe succedere nel caso in cui le due superpotenze iniziassero un conflitto.

Però è un video che vuole mostrare cosa c’è in gioco, ovvero la distruzione del pianeta Terra ben prima che qualche asteroide, cometa, super vulcano lo facciano prima. Era evidente da tanto che l’uomo avesse la forza per autodistruggersi.

Una forza distruttiva latente, costituita da migliaia e migliaia di bombe atomiche che le superpotenze mantengono attive, e che possono essere lanciate in pochi minuti verso obiettivi ben precisi, già previsti.

La contraerea potrebbe distruggere una parte di queste bombe atomiche, ma alcune potrebbero raggiungere grossi agglomerati urbani e uccidere anche milioni di persone in pochi istanti. Nel nostro video abbiamo mostrato verso la fine dei teschi umani, ma a seguito di esplosioni nucleari, non rimarrebbero nemmeno questi.