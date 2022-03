Ormai ci siamo, forse un po’ ce ne eravamo dimenticati, sarà che il tempo rispetto alle innumerevoli belle giornate di questo inverno è cambiato, ma ecco che arriva l’Ora Legale 2022.

Circa la metà degli italiani afferma di non attendere con impazienza questo cambio di orario biennale. Una stragrande maggioranza vorrebbe eliminarli completamente.

Ma gli effetti dell’Ora Legale vanno oltre il semplice disagio. I ricercatori stanno scoprendo che il saltare avanti ogni marzo di un’ora è collegato a effetti negativi sulla salute umana. E nella rivista americana JAMA Neurology di recente è apparso un accurato studio condotto nei reparti di neurologia, di pediatria e di divisione del sonno al Vanderbilt University Medical Center di Nashville, nel Tennessee.

Il risultato della ricerca scientifica indica che il passaggio annuale all’ora legale genera un aumento di ictus, attacchi di cuore e privazione del sonno.

Poi c’è ancora un altro shock: il ritorno all’indietro, quando si passa dall’ora legale a quella solare, riportando gli orologi indietro di un’ora. Molte persone si sentono sbilanciate e hanno bisogno di alcune settimane per riprendersi, ma la ricerca non ha collegato questo a gravi impatti sulla salute. Anzi, la tendenza sarebbe positiva.

Tuttavia, il balzo in avanti di un’ora è più difficile da gestire per il corpo, in quanto percepiamo che siano le 7 del mattino anche se i nostri orologi dicono che sono le 8. È un passaggio permanente alla luce del mattino più tardi per quasi otto mesi, non solo per il giorno del cambiamento o poche settimane dopo. Ciò è degno di nota in quanto la luce del mattino è preziosa per aiutare a impostare i ritmi naturali del corpo: ci sveglia e migliora la vigilanza. Ciò potrebbe essere dovuto agli effetti della luce sull’aumento dei livelli di cortisolo, un ormone che modula la risposta allo stress o l’effetto della luce sull’amigdala, una parte del cervello coinvolta nelle emozioni.

Invece, l’esposizione alla luce fino a tarda sera ritarda il rilascio da parte del cervello di melatonina, l’ormone che favorisce il sonno. Questo può interferire con la qualità del sonno e farci dormire meno bene, e l’effetto può durare anche dopo che la maggior parte delle persone si abitua a perdere un’ora di sonno all’inizio dell’ora legale.

Piuttosto, gli effetti negativi sono maggiori nel settore occidentale del fuso orario. Altre ricerche associato valori più elevati di obesità, di diabete, malattie cardiache e cancro al seno, nonché costi sanitari più elevati.

Ebbene, nel 2019 il Parlamento europeo si è espresso positivamente per la fine dell’Ora Legale, ma ha lasciato a ciascun Stato Membro libera facoltà di scelta. L’Italia ha scelto di lasciare le cose inalterate. Ma la discussione non finisce qui.

L’Ora Legale giungerà anche quest’anno, e stavolta nella notte tra sabato 26 marzo e domenica 27 marzo 2022 e resterà in vigore fino a domenica 30 ottobre 2022.