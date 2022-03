Qualche mese fa, nel Nord America, da varie parti hanno osservato qualcosa di misterioso e mai visto in cielo. In particolare, alla fine di gennaio.

Gli avvistamenti sono avvenuti soprattutto nei cieli dal North Dakota fino all’Oklahoma e all’Arkansas.

Un fenomeno inquietante se osservato dal vivo, in quanto si poteva vedere una nube a vortice ad alta quota nel cielo, con al centro un’area luminosa.

Subito dopo centinaia di foto e video sono stati lanciati nei vari social network, e hanno incuriosito anche gli esperti, al fine di individuare l’origine di questo strano fenomeno atmosferico.

Ed ecco la parola agli esperti. Space.com, una rivista scientifica americana, ha interpellato astronomi e soprattutto meteorologico, al fine di dare una spiegazione a questo fenomeno. Ebbene, l’ipotesi poi confermata dagli esperti è che lo strano fenomeno è stato a osservato dopo il lancio di razzi verso lo spazio di SpaceX.

SpaceX sono i razzi che sta inviando in orbita terrestre il famoso imprenditore americano Elon Musk. Questi mettono in orbita satelliti con vari scopi.

I razzi dello SpaceX già in altre occasioni, in particolari condizioni atmosferiche, hanno generato nubi a forma di spirale. Queste vengono create quando il razzo scarica il carburante rimanente dopo aver portato il satellite in orbita attorno alla Terra.

Secondo il giornalista di AccuWeather Astronomy, Brian Lada, il carburante del razzo era così in alto nell’atmosfera che era ancora illuminato dal sole che era tramontato molto prima. Il motivo per cui le nuvole di fumo a così alta quota erano visibili erano il cielo limpido di un’area interessata da un potente anticiclone con aria molto asciutta in quota. Ci troviamo in prossimità delle Montagne Rocciose, e per inciso, in quelle zone, era per l’appunto, presente, un potente anticiclone.