Nel 2020, nelle sconfinate terre cinesi, è stato scoperto un nuovo cratere dovuto all’impatto di un asteroide. Si tratta del cratere rinvenuto da un team di geologi nella provincia di Heilongjiang a nord della catena montuosa dello Xing’an. Prima di questa affascinante scoperta, un solo cratere era stato scoperto in Cina prima del 2020: si tratta del cratere Xiuyan nella provincia di Liaoning.

Il nuovo cratere si estende per circa 1,85 chilometri (1,15 miglia), rendendolo il più grande cratere sulla Terra con meno di 100.000 anni. Infatti, mediante la datazione al carbonio-14 e lo studio dei sedimenti organici rinvenuti nel cratere, gli esperti hanno datato la formazione del nuovo cratere cinesi tra 46.000 e 53.000 anni fa. Prima di questa scoperta, il primato tra questi giovanotti “under 100.000” era detenuto, con i suoi 1,2 chilometri, dal Cratere Meteor (o Barringer) rinvenuto in Arizona nel 1967.

A differenza del bordo settentrionale, che si erge con un’altitudine di 150 metri rispetto al centro del cratere, il bordo meridionale risulta mancante per cause non ancora del tutto chiare per il team di ricercatori.

Sembrerebbe inoltre che le rocce terrestri colpite dall’impatto fossero molto più antiche rispetto alla data d’impatto. Gli esperti, infatti, hanno stabilito che l’impatto sia avvenuto su rocce granitiche formate circa 200 milioni di anni fa in piena era giurassica.

L’operazione chiave della scoperta è stata eseguita andando a scavare nel centro del cratere fino ad una profondità di 438 metri. Come risultato di questa operazione, centinaia di metri di sedimenti lacustri e granito frantumato sono stati rinvenuti.

Nello studio del nucleo sono stati rinvenuti inequivocabili prove di un impatto ad alta intensità. Infatti, lo studio del nucleo ha rivelato la presenza di quarzo sconvolto, granito fuso, vetro contenente fori formati da bolle di gas e frammenti di vetro a forma di goccia, ovvero una serie di indizi molto chiari che hanno permesso agli esperti di accertare che la genesi del cratere sia dovuta all’impatto di un asteroide.