Il nostro pianeta potrebbe, in un futuro più o meno lontano, essere colpito da asteroidi o da altri corpi celesti che viaggiano nello spazio. Se di dimensioni considerevoli potrebbero rappresentare una minaccia non indifferente per gli abitanti della Terra.

Il pericolo maggiore è rappresentato dai grandi asteroidi con schianto a sorpresa, perché appunto non prevedibili e in quanto tali non consentirebbero di attuare le ovvie misure cautelative. E’ importante, ovviamente, individuare in anticipo eventuali pericoli per il nostro pianeta, compito chiaramente affidato a scienziati e studiosi del settore.

Nei casi in cui si dovesse individuare un pericolo imminente bisognerebbe prepararsi e organizzarsi con un programma di difesa il più affidabile possibile.

Se dovesse trattarsi di un asteroide piccolo o comunque di dimensioni moderate – quindi destinato ad impattare contro un territorio ristretto e ben preciso – sarebbe necessario in primo luogo individuare le giuste coordinate dopodiché passare ad un piano di soccorso ed evacuazione delle aree eventualmente a rischio impatto.

Altro metodo potrebbe essere quello di inviare nello spazio degli strumenti in modo tale da cambiare la traiettoria dell’oggetto. Nei casi di asteroidi di grandi dimensioni sarebbe opportuno procedere con la distruzione degli stessi, ciò grazie a delle testate nucleari fatte esplodere nelle vicinanze dell’eventuale asteroide.