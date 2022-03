Un’enorme piattaforma di ghiaccio antartico, che copriva un’area delle dimensioni di New York o Roma, è appena crollata nell’oceano. Gli scienziati avvertono che, sebbene non si aspettino impatti significativi da questo evento, lo scioglimento del ghiaccio in questa regione storicamente stabile potrebbe essere un segno premonitore di ulteriori distacchi.

Le foto satellitari rivelano l’improvvisa scomparsa della piattaforma di ghiaccio Conger, nell’Antartide orientale, tra il 14 e il 16 marzo. “La piattaforma di ghiaccio Glenzer Conger presumibilmente esisteva da migliaia di anni e non ci sarà mai più”, ha dichiarato il glaciologo dell’Università del Minnesota Peter Neff. Mentre la piattaforma di ghiaccio si era lentamente ridotta di superficie dagli anni ’70, l’improvvisa accelerazione nel processo di fusione avvenuta negli ultimi anni ha preceduto il crollo improvviso e inaspettato.

L’Antartide è diviso in Antartide orientale e occidentale, con la catena montuosa transantartica che separa le due metà. Nell’Antartide occidentale, il ghiaccio è più instabile che a est, quindi si osserva spesso lo scioglimento del ghiaccio e il collasso delle banchise.

Tuttavia, l’Antartide orientale è una delle località più fredde e aride del pianeta Terra e, per questo motivo, i crolli della piattaforma di ghiaccio sono un evento raro. Questo è il primo grande crollo di una piattaforma di ghiaccio che si conosca.