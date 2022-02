Il sindaco di Brisbane Adrian Schrinner ha riferito ai residenti che la città è sull’orlo di una grave inondazione per questo fine settimana, e che potrebbe essere peggiore di quella devastante del 2011.

Ci sono anche vittime per l’alluvione. A centinaia di residenti è stato detto di evacuare poiché un sistema meteorologico estremo continua a scaricare piogge alluvionali nel Queensland sud-orientale.

Il sindaco di Brisbane ha affermato che l’inondazione è associata al possibile rilascio di acqua in eccesso da parte della diga di Wivenhoe, oltre che un’alta marea che potrebbe far sì che l’acqua penetri in diverse migliaia di proprietà della città.

Ai residenti nelle zone basse è stato detto di essere preparati, fare scorta di sacchi di sabbia e beni di prima necessità, o magari evacuare.

Interessati dall’alluvione anche i sobborghi di Brisbane City, come Bulimba, Hamilton, Milton, New Farm, Newstead, Norman Park, Oxley, Rocklea, South Brisbane, St Lucia, Teneriffe, Toowong, West End, Windsor e Yeronga.