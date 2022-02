Tra il 4 ed il 7 marzo 1971 la Capitale fu interessata da diverse nevicate. Il Collegio Romano riporta un accumulo nevoso complessivo di 15 cm nell’intero episodio. La stessa quantità del 6 gennaio 1985. E’ probabile che i quartieri nord e orientali della città ricevettero, complessivamente 20 cm di neve.

L’evento meteo si ricollega allo Strat Warming che si sta probabilmente per manifestare, e che da qualche parte del nostro Emisfero, innescherà un’ondata di gelo e neve. Ciò stavolta appare piuttosto rilevante, è che il fenomeno si realizzerà sul settore europeo. La bibliografia, seppur scarsa, e soprattutto disponibile in recenti ricerche, indica come maggior probabile un evento di freddo in Europa quando avviene un riscaldamento stratosferico rilevante nei nostri cieli.