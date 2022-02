La tempesta che ha interessato soprattutto la Scozia ha allarmato la popolazione, che per altro non è affatto per la prima volta che vive giornate con vento da uragano sotto le basse pressioni oceaniche. Ma le previsioni sono pessime, e se questa tempesta ha causato il maltempo diffuso che vedete nel video, la prossima annuncia uragani di neve. Si noti anche la grandine che cade durante la tempesta.