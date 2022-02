L’eccezionale maltempo che sta interessando l’India ha provocato precipitazioni torrenziali soprattutto nel settore settentrionale, ai piedi dell’Himalaya. Si sui rilievi si sono avute grandi nevicate, a quote inferiori le piogge persistenti, fuori stagione, stanno causando smottamenti e frane.

In alcune aree del Nord dell’India sono caduti negli ultimi 30 giorni circa 1000 mm di pioggia. Quantitativi veramente esagerati per la stagione, compatibili solo con la periodo dei monsoni estivi. Questo dovrebbe essere per l’India il periodo più asciutto dell’anno, eppure si susseguono perturbazioni che stanno causando ingenti danni, in particolare in agricoltura.

Nonostante il maltempo frequente, le grandi metropoli indiane continuano a mantenere un elevato tasso di inquinamento atmosferico.

Le immagini che vediamo a tratti sono drammatiche, e mostrano una frana sganciarsi sull’autostrada Singtam-Rabong nello stato del Sikkim. Il filmato mostra alcuni lavoratori che lavorano per riparare i danni causati da piccole frane quando poi si è verificata una grande frana. Dalle notizie che abbiamo non ci sono state vittime.