La presenza dell’alta pressione in Europa favorisce il transito di intense perturbazioni oceaniche verso l’Artico, le quali poi scendono lungo la Russia per interessare il Medioriente e anche l’India, dove peraltro si stanno registrando piogge fuori stagione e grandinate. Da queste parti la temperatura è decisamente inferiore alla media. Ci sono danni ai raccolti e disagi alla popolazione per il freddo eccessivo.

Le immagini che vedete si riferiscono ad un’area montana dal Nord dell’India, dove negli ultimi giorni ci sono state nuove forti nevicate. Ci troviamo ad appena 30° di latitudine nord, e a soli 1800 m di quota. Per l’esattezza siamo a Dalhousie, in Chamba.