Per poter capire come sarà la primavera dovremo attendere chiaramente ancora un po’ di settimane. Ciò non toglie che si possano realizzare sia modelli stagionali sia dinamiche atmosferiche in atto per provare a capire quale sarà il trend meteo climatico prevalente del trimestre marzo aprile maggio.

Molto potrebbe dipendere dall’andamento di marzo, sul quale ad oggi c’è ancora molta incertezza. È innegabile che i modelli previsionali stiano fiutando veri e propri stravolgimenti della circolazione atmosferica, con conseguenze pesantemente invernali che potrebbero coinvolgere anche l’Italia.

Superfluo ricordarvi il ruolo svolto dal vortice polare, un vortice che quest’anno sta evidenziando uno stato di forma invidiabile per un lunghissimo periodo di tempo. Tenete conto che in questo momento la stratosfera registra temperature (gelide) da record. Significa che il condizionamento negativo del vortice polare potrebbe anche proseguire, tuttavia alcuni centri di calcolo internazionali ritengono che stiano arrivando disturbi in grado di scombussolare i piani del vortice stesso. E’ per questo motivo che alcune proiezioni puntano su un marzo fortemente invernale.

Attenzione però ad aprile maggio, perché nel momento in cui il vortice polare dovesse tirare i remi in barca in quel periodo potremmo assistere a scenari atmosferici molto turbolenti. C’è chi ritiene che aprile maggio possono caratterizzarsi per frequenti e violente ondate di maltempo, tra l’altro con temperature inferiori alle medie stagionali e precipitazioni più abbondanti del solito.

Ipotesi che, dobbiamo dirlo, ci sentiamo di sposare perché come detto più volte anomalie persistenti spesso e volentieri vengono sovvertite da anomalie di segno diametralmente opposto. Significa che se durante l’inverno non ha fatto freddo e ha piovuto poco, durante la primavera potrebbe far freddo piovere tanto e addirittura nevicare abbondantemente sui rilievi.

Motivo per cui continueremo a valutare le varie proiezioni cercando di capire quel che potrebbe riservarci la stagione primaverile.