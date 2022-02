Riprendiamo l’argomento appena accennato nel corso dell’analisi termica dei prossimi giorni. S’è detto che avremo un assaggio di Primavera, ma s’è detto anche che dovrebbe trattarsi di uno scenario meteo transitorio. La dinamicità atmosferica sembra preannunciare l’imminente svolta stagionale ma soprattutto la fine dell’egemonia anticiclonica.

Il ragionamento ha solide fondamenta. Al di là delle elucubrazioni che potremmo proporvi, anch’esse basate su attente analisi climatiche, ad annunciare il cambiamento sarebbero i centri di calcolo internazionali. Chiaramente preferiamo mantenere un basso profilo, viste le performance modellistiche invernali, ma non possiamo nasconderci dietro un dito e far finta di nulla.

Arrivano inequivocabili segnali modellistici: il dominio dell’Alta Pressione potrebbe terminare, o comunque subire scossoni non indifferenti. Per merito, o causa, di chi? Probabilmente dell’Atlantico, probabilmente dell’indebolimento – naturale – del Vortice Polare. Argomento, quello del Vortice Polare, affrontato svariate volte e che ogni tanto merita d’essere rinfrescato.

Se le proiezioni marzoline, peraltro fin dai primi giorni del mese, indicano un certo tipo di scenario è perché il Vortice Polare sta cominciando a sentire l’età. La Primavera, per chi ancora non ne fosse a conoscenza, è la stagione del suo smantellamento ragion per cui prima o poi vedremo i modelli previsionali mutare completamente orientamento.

E’ ciò che sta accadendo a quei modelli capaci di spingersi più in là nel tempo. Nei primi giorni di marzo il flusso perturbato oceanico potrebbe ripresentarsi sull’Europa occidentale, innescando un pressing ciclonico imponente sull’Alta Pressione. Alta Pressione che a quel punto potrebbe cedere il passo, lasciando affluire impulsi perturbati sul Mediterraneo.

Chiaramente si tratterebbe di una vera e propria svolta stagionale, di grande impatto e duratura. Una svolta che segnerebbe, ovviamente, l’arrivo della Primavera. Ciò non significa necessariamente sole e clima mite, sia chiaro, potrebbe voler significare anche maltempo e freddo invernale. Quindi occhi aperti e orecchie tese, la svolta meteo stagionale è ormai imminente.