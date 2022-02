Attualmente permangono condizioni di bel tempo, facilitate dalla presenza di una struttura anticiclonica consistente. Alta Pressione che insisterà in loco almeno sino alla giornata di sabato, pur mostrando i primi scricchiolii importanti.

Infiltrazioni d’aria umida dai quadranti occidentali porteranno un aumento della nuvolosità e i primi piovaschi nella giornata di sabato, mentre sui settori appenninici settentrionali ci aspettiamo delle nevicate specie sui versanti esposti a est. Saranno nevicate oltre i 1000-1200 metri di quota.

A partire da lunedì la situazione potrebbe peggiorare con più decisione, i modelli matematici infatti confermano l’ingresso di una depressione nord atlantica, sostenuta da aria fredda di matrice polare.

Peggioramento che arriverà da ovest, coinvolgendo anzitutto le province settentrionali e i settori costieri. Le piogge potrebbero risultare localmente intense, anche a carattere di rovescio. Nel corso della giornata progressiva estensione dei fenomeni su tutta la regione, tra martedì e mercoledì potrebbero verificarsi piogge diffuse e nevicate localmente abbondanti lungo la dorsale appenninica.

Per quanto riguarda le quote c’è ancora qualche elemento d’incertezza dettato dall’entità del freddo in arrivo, al momento possiamo dirvi che potrebbe nevicare attorno agli 800-1000 metri ma sui settori settentrionali potrebbero verificarsi locali sconfinamenti a quote collinari.

Occorrerà tornare sulla quota neve, perché potrebbero esserci delle variazioni in corso d’opera. Così come occorrerà tornare sull’entità delle precipitazioni, legate allo sviluppo di un vortice ciclonico tra il Mar Ligure e il Tirreno settentrionale.