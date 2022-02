I fulmini sono di certo uno dei fenomeni atmosferici legati alla meteo più potenti ed eclatanti che la Natura è capace di manifestare. In passato abbiamo già citato alcuni interessanti record riguardanti i fulmini, prendendo in considerazione la maggiore distanza percorsa e non solo.

Di recente, l’Organizzazione Meteorologica Mondiale ha certificato nuovi record mondiali per la distanza più lunga percorsa e la durata più lunga per un singolo lampo. Queste rilevazioni dei record sono rese possibili dalle catture dei satelliti della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Il 29 aprile 2020 è stata osservata la distanza più lunga percorsa da una saetta, capace di propagarsi , attraverso tre Stati dalla costa centrale del Texas al sud del Mississippi passando sopra la Louisiana. Il totale percorso è stato di 477 miglia, circa 768 chilometri, con un margine d’errore di soli 8 chilometri.

Per dare un’idea della distanza percorsa, è come se questo fulmine avesse iniziato la sua corsa a Modena e per concluderla all’incirca a Palermo. Le due città, in linea d’aria, distano 754 km. Il nuovo record batte il precedente di pari a 440,6 miglia che apparteneva a un fulmine osservato in Brasile nel 2018.

La WMO ha nell’occasione certificato anche la durata più grande di un singolo lampo che è stata di oltre 17 secondi registrata durante un temporale tra l’Uruguay e l’Argentina il 18 giugno 2020. Per l’esattezza, la scarica ha raggiunto una durata di 17,102 secondi.

Il precedente primato di fulmine di maggior durata era stato registrato in un’area non lontana, sempre in Argentina, il 4 marzo del 2019. In quell’occasione il fulmine si era manifestato per un totale di tempo pari a 16,73 secondi.