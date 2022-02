Per Malta le temperature di questi giorni si possono definire, considerando il clima locale, gelide. Il record di freddo nell’isola che si trova nel centro sud del Mediterraneo fu registrato il 29 gennaio 1981, con +1,4°C. E stamattina sono attesi valori attorno a 5-6°C, per altro con nuove cadute di grandine.

La temperatura è influenzata a seguito di una serie di grandinate che si sono verificate lunedì sera in vari centri urbani, e nel settore nord della città di Malta.

La temperatura massima di martedì dovrebbe raggiungere gli 11°C, mentre la temperatura minima prevista è di 5°C.

Per oggi non è prevista pioggia o grandine, in quanto il tempo è atteso parzialmente nuvoloso, anche se tuttavia, notiamo che nuovi temporali potrebbero sfiorare la regione, essendo in atto sulla Sicilia.