Ebbene, la situazione meteo e l’evoluzione prospettano un cedimento di stabilità dell’anticiclone che per circa due mesi ha mitigato l’inverno dell’Europa, e ovviamente dell’Italia. Si prospetta un cambiamento della circolazione atmosferica, che peraltro sta già avvenendo. Infatti, nella giornata di oggi, lunedì, c’è il transito di un’area di bassa pressione che trascinerà dietro aria fredda proveniente da nord, scavando un profondo minimo di bassa pressione sull’Italia, con precipitazioni su una parte del Paese. Insomma, ecco un nuovo rimescolamento dell’aria che conferma l’interruzione del lungo periodo di alta pressione.

Appena una settimana fa le condizioni meteo peggioravano soprattutto sulle regioni settentrionali dove cadeva la neve a quote molto basse. Addirittura, nella notte tra lunedì e martedì la neve giungeva in alcune aree della Pianura Padana occidentale.

L’evoluzione meteo prospetta il susseguirsi di cicloni oceanici verso centro-nord Europa, tra l’altro alcuni veramente molto intensi, che faranno notizia per i danni che procureranno soprattutto per il forte vento nelle aree che ne saranno coinvolte.

Una curiosità, le Isole Britanniche dopo aver vissuto un inverno decisamente più mite rispetto alla media, tanto che si è verificata una precoce fioritura anticipata di un mese per alcune piante, in questi giorni si è scatenato l’inferno, con burrasche, tempeste, grandine, neve, pioggia. E nei prossimi giorni giungerà anche aria più fredda proveniente da nord, e si verificheranno su gran parte del Paese delle nevicate sparse.

In Italia avremo un salire e scendere di pressione atmosferica, con l’inserimento di nuclei di bassa pressione che porteranno temporaneo maltempo. Questo potrebbe assumere anche forte intensità, localmente, in specie se accompagnato da forte vento. Peraltro, la stagione sta cambiando, questo significa anche che c’è una maggiore energia in gioco, e quindi iniziano a manifestarsi quelle condizioni ideali per lo sviluppo anche di temporali.

Temporali che sono già in atto nell’Europa centrale. In Germania vengono segnalati temporali con grandine e gragnola.

Insomma, il protagonismo assoluto dell’anticiclone invernale va verso lo stop, e questo succederà soprattutto con l’avvento della primavera meteorologica che di tradizioni inizia il 1° marzo, ben tre settimane prima rispetto a quella astronomica. E l’evoluzione meteo sarà sempre più dinamica.