Il clima dal sapore diffusamente primaverile dei giorni scorsi ha lasciato spazio al ritorno del meteo invernale, sebbene non ovunque. Correnti più fredde d’origine artica raggiungono parte dell’Italia, a causa di un temporaneo richiamo di venti orientali che trasportano l’aria fredda dall’Europa Centro-Orientale.

Il calo termico si sta facendo sentire soprattutto al Nord e parte del medio-alto versante adriatico. Questo raffreddamento, comunque moderato, creerà i presupposti per le previste nevicate fino a quote basse sulle regioni settentrionali, nel momento in cui transiterà la perturbazione di San Valentino.

La diminuzione termica si estende solo in parte lungo lo Stivale e arriverà solo a malapena a lambire il Sud, dove anzi la colonnina di mercurio risalirà nettamente già ad inizio settimana per le correnti più miti meridionali richiamate dall’avvicinarsi della perturbazione.

Il maltempo d’inizio settimana avrà quindi caratteristiche prettamente invernali principalmente al Nord Italia, in quanto l’aria fredda affluita in precedenza si andrà a depositare nei bassi strati formando il cosiddetto cuscino freddo padano. La neve a quote basse sarà favorita durante i fenomeni più intensi.

Questa fase più fredda sulle regioni settentrionali sarà però di breve durata e si smorzerà non appena la perturbazione segnerà il passo. Le temperature tenderanno infatti a risalire e a riportarsi gradualmente sopra la media già a partire da martedì 15 febbraio, in coincidenza con l’avvento delle schiarite.

Prossima settimana stop freddo e maltempo

Il freddo sarà decisamente meno avvertito sul resto d’Italia, anche perché spodestato dall’aria più temperata che accompagnerà la perturbazione. Le nevicate attese lungo l’Appennino cadranno infatti a quote generalmente superiori ai 1000 metri, tranne temporanei locali sconfinamenti più in basso.

Avremo quindi solo un flash d’inverno e non per tutta Italia. Il freddo poi si farà da parte, così come il maltempo, considerando che l’anticiclone mite tornerà ad espandersi sull’Italia a metà settimana. Avremo così il ritorno di meteo più stabile e soprattutto non invernale.

Febbraio non sembra al momento in grado di determinare una svolta. La parentesi di maltempo dei primi giorni della settimana dovrebbe rimanere un evento isolato, con l’anticiclone che minaccia poi, fra alti e bassi, di durare a lungo. Scenario già visto costantemente in questo inverno.