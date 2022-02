Brusco aumento delle temperature nel corso del fine settimana. Trend meteo climatico ampiamente confermato dalle ultimissime proiezioni modellistiche, in particolare dalle proiezioni termiche dei più autorevoli centri di calcolo internazionali.

Evidentemente tornerà l’Alta Pressione, che stavolta si posizionerà proprio su di noi e porterà con sé aria caldo umida di matrice subtropicale. Quella proveniente dal nord Africa, per capirci. Pertanto dovremo mettere in conto un’impennata termica mica male, tenete conto che andremo su valori pienamente primaverili che localmente potrebbe sfociare in tepori tipici di maggio.

In alcune città d’Italia, per capirci, la colonnina di mercurio potrebbe spingersi verso quota 20°C. Tra Sardegna, Sicilia e qualche altra località del Sud il termometro potrebbe addirittura superare tale soglia. Capite bene che stiamo parlando di anomalie notevolissime: mediamente 5-6°C oltre la norma, ma in qualche caso si potrebbero sfiorare i 10°C.

Al di là della gradevolezza del clima, che farà sicuramente piacere e che incentiverà le uscite all’aria aperta, tali anomalie non debbono farci gioire. Un conto è il bel tempo, un altro conto è il “caldo anomalo”.

La domanda, a questo punto, è la seguente: quanto durerà? Poco, anzi pochissimo. Lunedì, infatti, le nostre regioni dovrebbero risentire di una circolazione d’aria fredda destinata principalmente all’Europa orientale. Lo spostamento della struttura anticiclonica verso ovest faciliterà lo scivolamento – lungo il fianco orientale dell’Alta Pressione stessa – del freddo.

Avremo influenze perlopiù di natura termica: un vero e proprio crollo delle temperature. Si tornerà verso la normalità, in un batter d’occhio. Un calo di 5-6°C, localmente di 8-10°C. Tirerà il vento, dai quadranti settentrionali, che acuirà la sensazione di freddo. Per capirci: tornerà un po’ d’Inverno.

Concludiamo dicendovi che le proiezioni modellistiche a più lungo termine evidenzino interessantissime prospettive perturbate. Una vera e propria svolta stagionale che potrebbe intervenire a inizio marzo e sulla quale avremo modo di soffermarci in altra sede.