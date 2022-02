Ormai ci siamo: le condizioni meteo stanno per registrare un brusco cambiamento. Un vortice freddo di matrice artica si sta per gettare sui nostri mari provocando un consistente peggioramento invernale.

L’ingresso del freddo scatenerà lo sviluppo di un piccolo vortice ciclonico sul Mar ligure, tale vortice scivolerà progressivamente in direzione sud puntando il Tirreno centro-meridionale ed infine lo Jonio. Lungo il tragitto, come potrete ben capire, si presenteranno condizioni del maltempo su gran parte del centro sud.

In realtà le prime precipitazioni arriveranno nelle prossime ore, a cominciare dal Levante ligure e dall’alta Toscana, dove ci aspettiamo qualche debole pioggia sparsa. Seguirà un forte peggioramento sui confini alpini settentrionali, dove l’addossarsi dal freddo provocherà fitte nevicate.

Freddo che a quel punto non potrà fare altro che aggirare l’ostacolo alpino penetrando in parte da ovest in parte da est. Nel corso della giornata di sabato ci aspettiamo precipitazioni localmente consistenti su Marche, Abruzzo, Molise, Lazio. Potrebbero abbattersi anche dei temporali, specie lungo le coste laziali e successivamente anche in Campania.

Nelle zone interne appenniniche, in modo particolare sulle adriatiche, si scateneranno forti nevicate che si spingeranno a quote collinari con accumuli che potrebbero raggiungere il mezzo metro nell’arco delle 24 ore. Tenete conto che con la rotazione dei venti da nord-est l’effetto stau esalterà i fenomeni stessi.

Attese nevicate anche sui rilievi pugliesi, in Basilicata, localmente nei settori orientali dell’Appennino campano, in Calabria nel Nord della Sicilia. Su queste zone la quota neve dovrebbe attestarsi tra gli 800 e 1000 m, con possibili sconfinamenti a quote inferiori sul nord della Puglia e nelle zone interne della Basilicata.

Nelle altre zone d’Italia il tempo sarà freddo ma prevalentemente soleggiato, salvo qualche nevicata sull’Appennino emiliano romagnolo e salvo qualche nube di passaggio sulla Sardegna orientale.