Un trend ormai consolidato. E’ da dicembre che si parla, per ovvie ragioni, dell’Alta Pressione. Struttura ostinatamente posizionata tra l’Europa occidentale, il Mediterraneo, a tratti anche sull’Europa centrale. Una collocazione che ha impedito all’Inverno di strutturare condizioni meteo climatiche adeguate al periodo. Anzi, ora si parla addirittura di un anticipo di Primavera e non stiamo affatto scherzando.

Il nostro strumento di lavoro principale è dato dai modelli matematici, uno strumento che – diciamolo – negli ultimi mesi non ha certo brillato in termini di performance. Più e più volte si ipotizzavano cambiamenti epocali, poi il confronto con la realtà: Anticiclone. Le cause potrebbero essere tante, ma non è questa la sede più opportuna per discuterne.

Cercare un cambiamento, di questi tempi, è come cercare un ago in un pagliaio. Impresa ardua. Qualsivoglia novità, seppur accennata, viene puntualmente sopraffatta dall’Alta Pressione.

L’ultima decade di febbraio potrebbe confermare le possenti anomalie delle ultime settimane: sole, niente piogge, niente neve, mitezza. Anzi, se le proiezioni termiche dovessero realizzarsi si potrebbe tranquillamente parlare di anticipo primaverile. Sì, perché la struttura anticiclonica dovrebbe avvalersi del sostegno dell’aria mite africana.

Anomalie di 5-6°C, forse addirittura di più. Ovviamente 5-6°C oltre le medie climatiche di riferimento. Le massime, per capirci, in varie città d’Italia potrebbero arrivare a 20°C, o comunque superare agevolmente i 15°C. Non solo, andando avanti con la stagione iniziano a perdere mordente anche le inversioni termiche, soprattutto in presenza di alte pressioni di matrice subtropicale.

Significa che oltre all’aumento delle massime dovrebbero salire anche le temperature minime. Ed è per questo motivo che parliamo di un assaggio di Primavera, perché rischiamo di dover commentare valori termici tipici di aprile. Se non addirittura di maggio.