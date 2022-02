L’Europa Settentrionale è bersagliata da condizioni di meteo tempestoso, davvero raro da vedere in questo periodo. Due cicloni profondissimi stanno causando tempesta di pioggia, vento e neve, scatenando addirittura persino fenomeni violenti come tornado hanno raggiunto la Polonia.

Il primo ciclone, battezzato Dudley dal Met Office, ha spazzato le Isole Britanniche, il Mare del Nord, la Francia Settentrionale, la Danimarca, per poi strisciare verso Germania e Polonia, con venti violentissimi e raffiche ad oltre 180 km/h.

Non solo il vento, ma anche grandine e probabili tornado hanno causato danni ingenti, con addirittura tetti di case letteralmente scoperchiati. Parliamo di meteo estremo del tutto eccezionale per febbraio. E non è finita qui, visto che è atteso a breve un secondo ciclone ancora più potente.

La tempesta Eunice, che scaturirà da una ciclogenesi esplosiva, impatterà nelle prossime ore sull’Irlanda e poi venerdì si accanirà sul Regno Unito portando bufere e neve a bassa quota. A seguire si sposterà verso est, con traiettoria simile a Dudley, colpendo violentemente Francia, Germania, Danimarca ed area baltica.

Causa tempeste e conseguenze attese sull’Italia

Queste eccezionali tempeste sono una conseguenza della straordinaria forza raggiunta nelle ultime settimane dal Vortice Polare stratosferico, che si è riflesso anche in troposfera intensificando notevolmente l’azione del flusso zonale e alimentando le super depressioni sul Nord Atlantico..

L’intensa corrente a getto occidentale produce effetti diversi alle nostre latitudini, favorendo l’espansione dell’anticiclone subtropicale oceanico. Pertanto, a fronte delle eccezionali turbolente sulla parte centro-settentrionale dell’Europa, in Italia il meteo è ben più quieto, con il concomitante ingresso dell’anticiclone.

Qualche cambiamento si avrà invece sul finire della settimana. Ci sarà un lieve abbassamento di latitudine del flusso zonale, a seguito del passaggio della seconda super tempesta atlantica, denominata Eunice. Questa tempesta sortirà infatti qualche effetto sulla nostra Penisola.

La coda della perturbazione toccherà le Alpi e favorirà l’inserimento di aria più umida e vento sull’Italia, con qualche sporadica precipitazione che interesserà più direttamente le Liguria e le aree tirreniche. Ne scaturirà un indebolimento dell’anticiclone, con ripercussioni anche per l’inizio della nuova settimana.