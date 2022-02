Le previsioni meteo di vari siti parlano della possibilità di neve per lunedì 14 febbraio, il giorno degli innamorati e degli amanti. È il giorno di San Valentino. Non abbiamo il tempo di disturbare la storia di questa ricorrenza, al momento ci occupiamo di capire se ci saranno oppure no nevicate su alcune aree d’Italia.

Siamo d’inverno, il Vortice Polare di cui abbiamo parlato in questi giorni è molto forte, non solo, prossimamente aumenterà la sua intensità e tenderà a generare ancora un gran caos in questo inverno, che tanti definiscono un non inverno, ma questo a mio giudizio è estremamente improprio, in quanto il nostro abbigliamento è invernale, negli edifici buona parte d’Italia, se non tutta, è necessario sfruttare il tepore di fonti di calore. E allora questo per me è inverno. Sicuramente molto anomalo, ma non è di certo primavera.

D’inverno, soprattutto sul finire di stagione, si possono verificare maggiormente rispetto alla prima fase stagionale, ondate di freddo. Innanzitutto, nessun’ondata di freddo si dirigerà verso l’Italia, ma avremo, e questo ce lo indicano i modelli matematici di previsione, una sorta di lingua d’aria fredda che giungerà dai Balcani verso le regioni del Nord Italia, questo in coincidenza con il transito di una perturbazione oceanica che verrà da ovest, e che sarà quasi sicuramente foriera di abbondanti precipitazioni.

Quanto descritto è la situazione ideale per avere nevicate a quote molto basse nelle regioni settentrionali italiane, attualmente il rischio è esteso anche in pianura, dove in gran parte del territorio potrebbero manifestarsi sotto forma di nevischio, anche se gli ultimi aggiornamenti indicano che i fenomeni potrebbero raggiungere il loro culmine di notte, questo con il calare della radiazione solare e l’abbassarsi della temperatura, ciò faciliterebbe senz’altro l’attecchimento della neve anche con temperature non proprio a 0 °C.

Il pieno di neve potrebbero farlo le regioni alpine, quelle prealpine, ma anche l’Appennino settentrionale.

Il giorno successivo, martedì 15 febbraio, ormai San Valentino sarà passato, la perturbazione affronterà la penisola italiana fino alla Sicilia, e si avranno precipitazioni anche da queste parti. Continueranno a manifestarsi ulteriori precipitazioni su gran parte del centro nordest italiano, dove il freddo favorirà la neve a bassa quota. Ma la neve cadrà anche in Appennino centrale e poi quello meridionale, ma non a bassa quota, non essendoci in programma alcuna ondata di freddo. Piuttosto, è sempre opportuno citare che cadrà ancora altra neve ad alta quota sulla maestosa montagna dell’Etna, in Sicilia.

E allora ecco che il San Valentino bianco potrebbe essere una quasi realtà, soprattutto in coincidenza dell’ora di cena di lunedì 14 febbraio, quando gran parte dei modelli matematici prospettano neve in pianura tra il Piemonte e la Lombardia. Insomma, potrebbe essere un San Valentino diverso.

Ma avremo modo di aggiornarvi con ulteriori approfondimenti per capire se questa complessa serie di condizioni si manifesteranno concedendo in modo tale che loro mix generi l’evoluzione meteo di cui in tanti parlano.