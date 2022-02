Da circa due mesi manca una vera fase meteo piovosa per l’intero Paese. Le cause le abbiamo messe sul tavolo già da tempo, di cui la principale è l’anticiclone delle Azzorre semi stazionario e ingombrante, che si è messo continuamente di traverso sbarrando la strada alle perturbazioni atlantiche.

Qualche fronte è riuscito a perforare il muro anticiclonico, o meglio a scorrere lungo il bordo orientale della stessa alta pressione. Le perturbazioni sono giunte veicolate da venti da nord a carattere molto fugace, portando un po’ di piogge al piano e nevicate anche a quote basse.

Stiamo parlando di brevi fasi piovose, rapide e a macchia di leopardo, che hanno coinvolto solo alcune parti dell’Italia, principalmente al Centro-Sud. Le regioni settentrionali sono invece le più penalizzate, tanto che in alcune zone manca una piovuta generalizzata da oltre due mesi.

Quest’assenza di piogge preoccupa ed è allarme siccità non solo al Nord. Ricordiamo che questo periodo è in genere propizio per le piogge al Sud, che è bene giungano abbondanti in vista poi del periodo siccitoso che normalmente caratterizza l’estate.

Ma veniamo all’evoluzione. Ci sarà un cambiamento? Le tendenze meteo a medio e lungo termine mostrano per così dire luci ed ombre, in attesa di qualche segnale più incoraggiante. Va detto che nel weekend è atteso il passaggio di una perturbazione, molto debole.

Possibile maltempo prossima settimana, ma non duraturo

Qualche pioggia riuscirà ad interessare anche l’assetato Nord Italia, così come anche la neve in alcune aree alpine. Questa perturbazione, indebolendo l’anticiclone, potrebbe preparare il terreno per una fase di maltempo più incisiva nei primi giorni della prossima settimana.

In questo frangente, le proiezioni mostrano l’affondo più marcato di una saccatura nord-atlantica, che potrebbe creare i presupposti per la genesi di un vortice sull’Italia. Le correnti occidentali potrebbero portare le precipitazioni sul Nord e sulle Tirreniche, oltre a copiose nevicate sulle Alpi.

Quest’ondata di maltempo potrebbe però essere seguita dal rapido ritorno dell’anticiclone, anche se andiamo verso un’evoluzione ad oltre una settimana, che quindi è inevitabilmente incerta e da confermare. Al momento quindi parlare di svolta è complicato.

Il ritorno delle piogge al Nord, dopo una così lunga assenza, rappresenterebbe un fatto importante. A livello però di trend generale, non possiamo pensare che oltre due mesi di tempo asciutto possano essere compensati da solo due o tre giorni di pioggia anche abbondante. Non resta che attendere tempi migliori.