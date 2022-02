L’anticiclone non appare più così inossidabile ed il meteo assume caratteristiche di maggiore mutevolezza. In questo inverno così avaro di emozioni, ecco che per l’ultimo weekend di febbraio arriva la sorpresa che in pochi si sarebbero aspettati.

Una nuova discesa fredda e perturbata dal Nord Europa stavolta punterà in pieno l’Italia, seguendo una traiettoria più occidentale delle precedenti. Avremo di conseguenza uno scenario più improntato al maltempo invernale, come quasi mai si è visto nel corso di tutta la stagione.

Non accadrà nulla di così eclatante, ma di certo sarà un qualcosa che assumerà notevole rilievo, in un inverno dominato in lungo ed in largo dall’anticiclone. E l’alta pressione, non a caso, si sta riportando proprio ora sull’Italia, dopo l’avvio settimana movimentato tra vento e precipitazioni passeggere.

Maltempo invernale in estensione a tutta Italia

Il ritorno dell’anticiclone sarà però decisamente lampo, in quanto non sarà capace di opporre particolare resistenza dinanzi all’assalto perturbato atteso dal Nord Atlantico e diretto sul Mediterraneo Centrale, con al seguito masse d’aria più fredda d’estrazione artica.

Nel dettaglio, stavolta il maltempo avrà modo di coinvolgere gran parte d’Italia ed avrà connotati invernali soprattutto al Centro-Nord. L’evoluzione perturbata avrà inizio da venerdì, con le piogge su quasi tutto il Nord, eccezion fatta per parte del Nord-Ovest, ed in estensione alle regioni centrali.

L’impulso perturbato, sospinto da aria fredda nordica, avrà modo di generare un vortice che si approfondirà sull’Italia proprio nel weekend ed evolverà molto lentamente verso est-sud/est. Il maltempo avrà quindi modo di estendersi sull’intera Penisola, con piogge e rovesci.

La neve sarà protagonista, per l’intrusione dell’aria fredda che spingerà il fronte. Ci saranno nevicate a quote via via più basse sulle Alpi. Nel corso del weekend nevicherà a quote basse collinari prima sul versante appenninico emiliano e poi su tutto il Centro Italia.

Questa ondata di maltempo si esaurirà ad inizio settimana, quando tornerà l’anticiclone proprio per l’inizio marzo. Come sarà nuovo il mese? Ci potrebbero essere le condizioni per vedere quella dinamicità mancata nel corso dell’inverno, grazie al cedimento del Vortice Polare.