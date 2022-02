Novità in vista. Novità che potrebbero coinvolgere l’Italia intera, già a partire dai prossimi giorni. I modelli matematici confermano un indebolimento della struttura anticiclonica e l’intrusione di una massa d’aria relativamente fredda che dovrebbe causare instabilità atmosferica crescente. Non un vero e proprio stravolgimento meteo, almeno inizialmente, ma di questi tempi bisogna sapersi accontentare.

L’iniziale intrusione d’aria fredda, proveniente dal Nord Atlantico, dovrebbe servire più che altro a creare una falla all’interno dell’Anticiclone. Quest’ultimo, giusto ribadirlo, rimarrà ostinatamente collocato sull’Europa occidentale o subito a ridosso. Significa che avrà facilità d’accesso sul Mediterraneo, conseguentemente sulle nostre regioni.

La vera novità odierna, a nostro avviso, è rappresentata dal risveglio dell’Atlantico. Un risveglio legato al dominio incontrastato del Vortice Polare, ma poco importa. Le maggiori oscillazioni cicloniche, così come indicato ad esempio dall’autorevole modello matematico europeo ECMWF, potrebbero innescare affondi depressionari più convincenti.

E’ quel che si evince dall’ultimissimo aggiornamento modellistico, peraltro proprio per la prima metà della prossima settimana. Scorgiamo un affondo depressionario che, sfruttando il pregresso indebolimento, potrebbe innescare la genesi di un vortice ciclonico secondario proprio su di noi.

Ipotesi da seguire con molta attenzione, ipotesi che se confermata dovrebbe esporci a un peggioramento meteo di una certa rilevanza. Stavolta potremmo assistere a un maggiore coinvolgimento dei settori occidentali, mentre quelli orientali resterebbero un po’ in ombra. Ovviamente stiamo anticipando dettagli previsionali che al momento non ha senso prendere in considerazione, diciamo che sulla base di quanto esposto dal centro di calcolo internazionale possiamo abbozzare un trend previsionale.

Sarebbe comunque importante provare a dare una svolta a un mese di febbraio che fino a questo momento non verrà certo ricordato per eventi invernali degni di tal nome. All’orizzonte non si scorgono ondate di freddo importanti, giusto ricordarlo, ma avere un peggioramento del tempo sarebbe già qualcosa.