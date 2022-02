Arrivano conferme. I modelli matematici continuano a mostrarci un peggioramento delle condizioni meteo climatiche nella prima metà della prossima settimana.

Peggioramento che potremo definire a tutti gli effetti invernale, difatti arriverà un’onda depressionaria nord atlantica, che porterà con sé un po’ di aria fredda di matrice polare. Nulla di clamoroso, certamente non un evento invernale da ricordare, ma in un periodo letteralmente dominato dall’Alta Pressione è già qualcosa.

I centri di calcolo internazionali iniziano a fornirci interessanti dettagli sulla traiettoria d’ingresso dell’aria fredda. Dovrebbe arrivare da nordovest e dovrebbe essere in grado di sostenere la formazione di un vortice ciclonico secondario. Vortice che, stante gli ultimissimi aggiornamenti, potrebbe svilupparsi tra il Mar Ligure e il Tirreno settentrionale, per poi scivolare verso sud.

Tale traiettoria dovrebbe favorire fenomeni abbastanza diffusi e localmente consistenti. Lunedì, ad esempio, si profilano forti nevicate sulle Alpi centro occidentale e potrebbe nevicare a quote relativamente basse. In Liguria e Toscana avremo delle piogge in progressiva intensificazione.

Nelle 48 ore successive ecco che il vortice dovrebbe iniziare a scivolare in direzione sud, trasferendo i fenomeni in direzione delle regioni centro meridionali. Le precipitazioni potrebbero risultare più incisive sui settori tirrenici, con piogge anche in forma di rovescio e nevicate attorno agli 800-1000 metri. Sulla quota torneremo nei prossimi giorni, perché vi sono ancora delle incertezze inerenti la portata del freddo in arrivo.

Sui settori adriatici stavolta potrebbe trattarsi di precipitazioni più irregolari, ma comunque presenti. Peggioramento che coinvolgerà anche le due isole maggiori.

Seguirà un miglioramento e anche stavolta potrebbe trattarsi di un miglioramento duraturo, visto e considerato che i modelli matematici ci dicono che potrebbe tornare l’Alta Pressione e potrebbe addirittura condurci verso fine mese.