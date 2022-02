Prossimi giorni quanto mai interessanti. Le condizioni meteo stanno subendo scossoni non di poco conto, figli senza ombra di dubbio delle variazioni atmosferiche su larga scala. L’Inverno, per farla breve, non ha ancora detto l’ultima parola.

Inverno che fino a questo momento non è stato in grado di mostrare i muscoli, se non raramente, ma che da qui in avanti potrebbe prendersi delle belle rivincite. A partire, ad esempio, dal prossimo fine settimana. Sì, perché il transito di un vortice freddo dovrebbe aprire una crisi invernale consistente, addirittura potrebbe trattarsi della più importante irruzione fin qui vissuta (tolta quella di fine novembre).

Ma ciò che è più importante evidenziare è che le dinamiche descritte potrebbero rappresentare un punto di svolta. Verso la Primavera, senz’altro, ma anche verso un mese di marzo che potrebbe realmente travestirsi da pieno Inverno.

Guarderemo con estrema attenzione il raffreddamento dell’Europa orientale, atteso nei prossimi giorni. Così come guarderemo con altrettanta attenzione i movimenti dell’Alta Pressione, perché nel momento in cui dovesse spingersi verso nord-nordest aria molto fredda punterebbe senza indugi le nostre regioni.

A quel punto spazio a manovre invernali di gran classe, manovre che potrebbero sancire un marzo a dir poco scoppiettante. Ed è ciò che stiamo scrivendo ormai da tempo.