Avete presente il gelo siberiano? Forse non tutti sanno di che si tratta. I più giovani, ad esempio, difficilmente avranno assaporato il potenziale devastante dell’aria gelida continentale.

Negli ultimi decenni certe configurazioni meteo climatiche sono venute a mancare. Un tempo, quando il riscaldamento globale non era così impattante, l’Anticiclone Russo-Siberiano aveva vita facile. Non che venisse a trovarci ogni Inverno, questo è chiaro, ma aveva sicuramente meno ostacoli e mettendosi d’impegno riusciva a estendersi a occidente.

Le ondate di gelo da est rappresentano un’eccezione. Per potersi realizzare c’è bisogno che la circolazione emisferica inverta rotta. Come ben saprete solitamente procede da ovest verso est, il cosiddetto flusso zonale per capirci, mentre nel caso del gelo continentale l’impianto circolatorio è esattamente l’opposto: da est verso ovest.

Da giorni, anche in virtù di scenari anticiclonici duraturi, ci stiamo chiedendo: quando tornerà? Anzi, a voler essere pessimisti ci si sta domandando: tornerà più?

Siamo andanti a spulciare un po’ di carte del passato e abbiamo scoperto, ma già lo sapevamo, che l’aria gelida continentale ha tempo sino a marzo. Potrebbe succedere nella seconda metà di febbraio, ma potrebbe succedere anche a marzo. Tra l’altro, giusto per essere chiari, si tratta di dinamiche difficilmente prevedibili, spesso e volentieri appaiono senza alcun preavviso.

Attenzione quindi, attenzione a dare l’Inverno per finito. Potrebbe risvegliarsi all’improvviso, d’altronde negli ultimi anni spesso e volentieri le cose migliori si sono viste a febbraio o addirittura nel primo mese primaverile. Se dovesse trattarsi di gelo siberiano sarà difficile parlare di freddo tardivo, ricordiamoci che quel tipo di massa d’aria non guarda in faccia nessuno.