Non è per nulla bello commentare mappe che lasciano poco margine di manovra. Le condizioni meteo climatiche stanno andando incontro a un’anomalia possente, frutto evidentemente di un’ingombrante presenza anticiclonica che rischia di far saltare letteralmente il banco.

Il 2021, uno dei tanti anni senza Inverno del nuovo millennio, fu pessimo. Era difficile far peggio di così, invece ecco che la stagione in corso si sta mettendo d’impegno per battere l’anno scorso. Pochissima neve, pochissimo freddo, pochissime piogge. Tutto bene? Neanche un po’, non va bene per niente. Un Inverno di questo tipo è una pessima notizia meteo, non ci stancheremo mai di ripeterlo.

Eppure i modelli stagionali l’avevano previsto. Avevano previsto un Inverno anticiclonico, mite, senza neve. Detto fatto. Li abbiamo trascurati, perché in passato capitava sovente che proiezioni trimestrali venissero riviste se non addirittura smentite. Evidentemente anche la tecnologia previsionale sta facendo passi da gigante e le prossime stagioni sarà bene analizzarle prendendo spunto anche da tali strumenti.

Avevamo riposto le speranze nei cosiddetti pattern climatici, che tutto lasciavano intendere tranne che un “non Inverno”. Avevamo analizzato importantissimi indici predittivi, confrontandoli con simili situazioni del passato. Ecco, appunto, in passato avevano spalancato le porte a Inverni clamorosi, ma è chiaro che qualcosa è andato storto e sarà bene – più prima che poi – interrogarsi sulle cause.

Sì, perché al momento si potrebbe dire tutto e il contrario di tutto, fatto sta che il risultato è sotto gli occhi di tutti. Non bastano mica due nevicate appenniniche, più che altro spruzzate, per conclamare l’Inverno.

Nelle prossime 2 settimane, ahi noi, il dominio anticiclonico potrebbe cancellare ogni tipo di discussione e ogni tipo di previsione. Avremo di che parlare, certo, ma saranno pessime notizie meteo. Non crediate che con l’Alta Pressione sia solo bel tempo, perché il bel tempo esagerato rischia di tramutarsi in brutto tempo.