Non stiamo parlando di chissà quale svolta meteo, sia chiaro, ma è evidente che ancora una volta i modelli previsionali stanno cercando in tutti i modo di porre un freno allo strapotere anticiclonico.

Piccola premessa, d’obbligo tra l’altro: trattandosi di proiezioni a 10 giorni non possiamo esimerci dal dirvi che potrebbe trattarsi dell’ennesimo buco nell’acqua. Fino ad oggi, per capirci, i centri di calcolo internazionali hanno cancellato una marea di ondate di freddo dovendo evidentemente scontrarsi con lo strapotere del Vortice Polare.

A proposito del Vortice Polare. Abbiamo dato un’occhiata ad altre mappe e abbiamo notato che in Stratosfera si stanno raggiungendo temperature record. Ovviamente parliamo di aria gelida, a quelle quote non potrebbe essere altrimenti. Ma sapete che significa? Che il Vortice Polare è fortissimo, più degli altri anni. Anzi, ogni anno è sempre peggio, il che chiaramente non ci lascia per nulla tranquilli.

Ecco spiegato il motivo per cui temiamo possa trattarsi dell’ennesima illusione meteo. Ma siamo qui per proporvi previsioni e tendenze, ragion per cui dobbiamo prendere in considerazione ogni novità modellistica.

A metà mese, infatti, alcuni centri di calcolo – in particolare quelli americani – vedrebbero uno sbilanciamento dell’Alta Pressione verso nordest e il conseguente scivolamento di una massa d’aria fredda verso il Mediterraneo centro orientale. Se così fosse, è evidente, l’Inverno avrebbe modo di battere un colpo. Potrebbe far freddo e potrebbe nevicare, ma l’eventuale entità di un evento che per ora rimane sulla carta andrà valutato cammin facendo.

Che dire? La speranza è che possa cambiare qualcosa, il più in fretta possibile. Non si può continuare di questo passo, si rischierebbero anomalie termiche e precipitative preoccupanti.