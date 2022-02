Improvvisamente inverno. Le condizioni meteo del fine settimana riserveranno un vero e proprio colpo di scena, considerando che in questo momento l’alta pressione sta assicurando condizioni di bel tempo, con temperature in deciso aumento, quanto accadrà tra sabato e domenica ci ricorderà che siamo ancora in pieno inverno.

Tutto nascerà da quel che sta accadendo ai piani alti dell’atmosfera, dove il Vortice Polare continua a girare come una trottola impazzita ma andrà incontro a disturbi importanti. Dobbiamo ricordarci infatti che nel corso della stagione primaverile tale struttura va incontro al graduale smantellamento. Un processo che può cominciare a febbraio oppure nel mese di marzo, per concludersi poi ad aprile o maggio.

Al di là delle cause scatenanti, siamo interessati a conoscere il risultato di certe manovre. Come detto durante il fine settimana il risultato sarà sotto gli occhi di tutti, infatti transiterà una massa di aria fredda artica responsabile di un peggioramento fortemente invernale.

Il freddo irromperà nella giornata di sabato, aggirando le Alpi (confermiamo nevicate importanti sui contrafforti di confine) per poi gettarsi sui nostri mari provocando lo sviluppo di un vortice di bassa pressione che dal Mar ligure scivolerà velocemente verso i mari meridionali. Nel tragitto provocherà precipitazioni localmente abbondanti, verranno coinvolte le regioni centro meridionali e la Sicilia.

Ci spettiamo un maggiore coinvolgimento della fascia orientale della penisola, ciò perché i venti ruoteranno progressivamente da nord nordest, esponendo i versanti appenninici che si affacciano lungo l’Adriatico. Considerando il crollo termico dobbiamo aspettarci nevicate importanti proprio lungo la dorsale appenninica, laddove potrebbe nevicare a quote collinari o alto collinari.

Significa che a partire dai 500-600 m di quota potrebbero esserci degli accumuli, anche importanti tra Marche Abruzzo Molise e zone interne della Basilicata. Probabili sconfinamenti nelle zone esposte della Campania e del Lazio. Per quanto riguarda Calabria e Sicilia la quota neve dovrebbe attestarsi attorno agli 800 1000 m.

Precipitazioni che peraltro potrebbero insistere anche nella giornata di domenica, mentre a partire da lunedì pur continuando il freddo ci aspettiamo un graduale miglioramento. Tuttavia tale miglioramento potrebbe rappresentare una breve tregua in attesa di un’altra irruzione fredda nel corso della prossima settimana.