Ci apprestiamo ad affrontare un periodo a dir poco altalenante. Le proiezioni termiche parlano chiaro: avremo fortissimi sbalzi di temperatura, già dai prossimi giorni. Ma non ci si deve stupire affatto, d’altronde ci stiamo avvicinando a marzo e certe condizioni meteo sono tipiche di questo periodo.

Come saprete nel corso del fine settimana, segnatamente tra venerdì e sabato, l’Italia verrà raggiunta da un promontorio mobile di Alta Pressione. Tale struttura sarà supportata da aria particolarmente mite del nord Africa, significa che le temperature saliranno di parecchi gradi e per circa 48 ore potremo parlare di Primavera anticipata.

Dando un’occhiata alle ultimissime proiezioni termiche confermiamo anomalie positive niente male: da 5 a 8-10°C in più del normale. Non è poco, fidatevi, non dimentichiamoci che siamo ancora nel cuore dell’Inverno e che certi valori massimi – si potrebbero raggiungere 20°C – non sono da considerarsi normali.

Scenario destinato a cambiare fin dalla giornata di domenica, difatti l’Alta Pressione si indebolirà piuttosto velocemente e filtrerà aria umida da ovest. Inizieranno a calare le temperature, ma il vero e proprio tracollo avverrà tra lunedì e martedì prossimi, ovvero nel momento in cui aria fredda artica scivolerà sul fianco orientale dell’Anticiclone e lambirà l’Italia.

Un brusco abbassamento termico, che servirà a riportarci in Inverno. Potrebbero scapparci anche delle nevicate, segnatamente su adriatiche e Sud (avremo modo di riparlarne).

Poi? Beh poi tornerà – manco a dirlo – l’Anticiclone. La seconda metà della prossima settimana potrebbe vedere prevalere sole e temperature in netto aumento. Valori termici ancora una volta primaverili, o comunque superiori alle medie praticamente ovunque. Quindi capite bene che in una settimana passeremo dall’Inverno alla Primavera, andata e ritorno.

Tutto lascia presagire l’imminente ingresso della Primavera, ma fin tanto che saremo a febbraio dovremo parlare ovviamente d’Inverno e chissà che anche marzo non proponga situazioni pienamente invernali o comunque turbolenze atmosferiche pesanti.