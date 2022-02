Si profila una certa dinamicità nel meteo di questa seconda parte di febbraio, anche se il trend generale potrebbe non subire variazioni così eclatanti. Anzitutto l’attuale contesto vede l’Italia interessata dal transito di una perturbazione che ha riportato pioggia e neve, ma si avvia ad uscire di scena.

L’anticiclone sta riprendendo posizione e tende ad espandersi in modo deciso dalla Penisola Iberica all’Italia. Una bolla calda in quota porterà ad un’impennata termica con esplosione di tepore ed aria primaverile su buona parte del Paese.

La stasi atmosferica non durerà a lungo, visto che già nel weekend l’anticiclone subirà un erosione lungo il suo bordo settentrionale. Il flusso oceanico tornerà ad abbassarsi di latitudine fino ad impattare sulle Alpi ed infiltrazioni umide avranno di raggiungere anche l’Italia.

Ci sarà quindi un certo deterioramento meteo, con aumento di nubi e qualche pioggia soprattutto sui versanti tirrenici, ma anche un aumento della ventilazione. Non sarà certo un peggioramento degno di nota, considerato che l’anticiclone reggerà almeno in parte.

Avvio settimana con ingresso d’aria più fredda su parte d’Italia

Questo cedimento della pressione creerà però i presupposti per l’inserimento più deciso di una saccatura fredda all’inizio della nuova settimana, guidata da una depressione con perno tra Mare del Nord e Danimarca. L’affondo freddo si dirigerà sui Balcani, ma in parte dovrebbe coinvolgere anche l’Italia.

La sfuriata fredda, dopo aver impattato contro le Alpi scivolerà verso il Centro-Sud, con maggiori effetti lungo i versanti adriatici. Va detto che l’Italia verrà solo lambita marginalmente dall’irruzione artica, con qualche rovescio e neve sui rilievi medio-basso versante adriatico e al Sud.

Questo peggioramento non sarà quindi in grado di portare precipitazioni generose e soprattutto il Nord resterà all’asciutto, come quasi sempre è accaduto da inizio inverno ad eccezione della parentesi perturbata appena trascorsa.

Cosa succederà poi la prossima settimana? Dopo i primi giorni contrassegnati da questo modesto episodio freddo, l’anticiclone riprenderà ad espandersi deciso sul Mediterraneo e sull’Italia, riportando il flusso perturbato oceanico a nord delle Alpi. Ulteriori rapide incursioni fredde potrebbero aversi entro fine mese.