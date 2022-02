Il gelo siberiano rappresenta per l’Europa centrale, quella meridionale, eccetto l’Iberia, parte del nord Africa, le Isole Britanniche, un evento meteo invernale eccezionalmente avverso.

Nel corso dell’evoluzione meteo invernale vi siete accorti che quest’anno non c’è stata alcuna ondata di freddo dalla Siberia, così anche l’anno scorso? E ciò non solo in Italia, ma in gran parte dell’Europa. Ebbene, le ondate di freddo dalla Siberia sembrano sparite. Durante le ultime estati abbiamo letto di ondate di caldo record in Siberia, poi del permafrost che si sta sciogliendo. E quindi, la domanda che viene spontanea è se avremo nel futuro ondate di gelo siberiane in Italia ed in Europa (eccetto la Russia europea che è ad un tiro di schioppo dal gelo siberiano).

Beh, il freddo invernale in Siberia c’è ancora, ed è anche stato record. A dicembre 2021, ovvero due mesi fa. Città e villaggi dell’estremo siberiano hanno dovuto adottare misure d’emergenza per gestire il freddo estremo che ha investito un’amplissima area dagli Urali settentrionali alla Siberia.

Freddo con tempeste di neve e vento. La città di Dudinka (una delle tante), si è vista con i tubi congelati poiché le temperature sono scese a -39°C con venti tesi a 90 km orari, e di raffica a 140 km orari. Ma il gelo era stato ancora più grave un po’ più a est lungo la costa della Siberia settentrionale, dove le temperature sono scese sotto i -40°C. Il villaggio di Oymyakom il 7 dicembre 2021 ha avuto una temperatura di -56,7°C, registrato dalla stazione meteo dell’istituto meteorologico russo Roshydromet. Oymyakom è considerata una delle aree popolate più fredde del pianeta. La stazione meteorologica locale, nel gennaio 1933 ha registrato temperature fino a -67,7°С.

Insomma, stop ai falsi quindi, il freddo in Siberia c’è ancora, e possiamo descrivere numerosissime condizioni meteo estreme.

Però, circolazione atmosferica generale terrestre è influenzata da una forza che genera il vento. Questa è perenne, ed è attivata dalla rotazione terrestre. La legge di Ferrel dice che il vento è deviato a destra nell’emisfero settentrionale (da ovest verso est) e a sinistra nell’emisfero australe (da est verso ovest), per l’effetto Coriolis sulle masse d’aria. Ma soffermiamoci sul nostro emisfero che già l’argomento si fa complesso, ma allo stesso tempo interessante.

Quindi, una forza chiamata vento, devia in modo perenne le correnti aeree da ovest verso est sul nostro emisfero, ovvero, a nord dell’Equatore. Una precisazione, l’Equatore reale si sposta durante l’anno, in quanto è quella zona dove il sole a mezzogiorno è allo zenit, ovvero è perpendicolare in cielo. E con il trascorrere delle stagioni, lo zenit del sole (a mezzogiorno) si sposta verso l’emisfero meridionale durante il nostro inverno, toccando il Tropico del Capricorno al Solstizio stagionale. In questa fase lo zenit si sposta ogni giorno verso nord, e toccherà il Tropico del Cancro al Solstizio della nostra Estate. Di conseguenza, avremo una maggiore radiazione solare, con tutto un seguito di condizioni.

Bel caos, direte. Ma siccome noi ci troviamo a nord dei Tropici, nonostante poi l’influenza climatica, soprattutto estiva, le correnti prevalenti alle nostre latitudini sono occidentali proprio per l’effetto Coriolis.

Ebbene, la Siberia si trova ad est, molto ad est dell’Europa; perciò, quel freddo che tante volte ci ha raggiunto, deve sopraffare la forza dell’effetto Coriolis.

Per dirvi, l’effetto Coriolis favorisce che alle nostre latitudini vi sia un clima invernale gelido nelle coste dell’Asia orientale, come anche nell’America del Nord. New York è alla stessa latitudine di Napoli, ma durante l’inverno la metropoli costiera americana riceve diverse tempeste di neve provenienti dalle terre continentali, dove vi giunge il freddo dal Canada, e la temperatura può scendere anche a -20°C, mentre a Napoli si dice che fa freddo quando il Vesuvio si imbianca di neve. Così come anche la Corea del Nord vive inverni drammaticamente gelidi.

La città giapponese di Sapporo è alla stessa latitudine di Firenze, e siccome parliamo di città costiere, citiamo Pisa o Livorno, e magari Ancona. A Sapporo d’inverno, l’effetto Coriolis trascina masse d’aria dall’Asia siberiana che scorrendo poi sul mare del Giappone, accumulano umidità che viene rilasciata in precipitazioni quasi prevalentemente nevose d’inverno.

A Sapporo la temperatura media di gennaio è di −3,2 °C, con minime di −6,4°C. La media di neve annuale è di quasi 5 metri. Insomma, in questa città di mare alla medesima latitudine delle città costiere toscane e marchigiane, nevica in media, quando una stazione sciistica alpina posta ad almeno 1500 metri di quota. Vi evito i dati invernali di New York.

L’effetto Coriolis è quindi determinante. In Europa spinge le masse d’aria dell’Oceano, come anche nella costa pacifica del Nord America, soggetta ad un clima assai più mite rispetto alla rispettiva costa orientale.

Durante la stagione invernale le terre emerse del nord si raffreddano molto più delle masse marine. Quindi, l’effetto Coriolis in Europa ci porta l’aria oceanica che è ben più mite delle regioni interne del Nord America ed in Giappone e Corea dell’Asia. Da loro le ondate di gelo sono più frequenti ed intense che da noi, anche se dovremmo aggiungere che ci sono delle eccezioni.

Quando l’effetto Coriolis viene contrastato da un cambiamento della circolazione atmosferica temporaneo e su ampia scala, ma mai questo avviene in tutto l’emisfero, può succedere che le aree che con l’effetto Coriolis hanno un clima mite, questo divenga rigido. Ed in Europa questo succede quando i venti soffiano improvvisamente da oriente, trascinando masse d’aria rigidissime dalla Siberia.

Nel gennaio 2017 un evento del genere ha colpito l’Europa sud-orientale, con freddo estremo e neve in Italia, nei Balcani ed in Turchia. Ciò ha causato molti disagi. Il fiume Danubio e lo stretto del Bosforo furono chiusi alla navigazione per formazione di ghiaccio. Le temperature molto basse si sono mantenute per un periodo di circa due settimane.

Il Siberian Express degli ultimissimi giorni di febbraio e dei primi di marzo del 2018 è stato battezzato la Bestia dell’Est nel Regno Unito, e interessò quasi tutta l’Europa con neve e gelo. La temperatura scese anche sotto i -15°C in Val Padana Nevicò in quasi tutta Italia. Nel 1985 in Val Padana, ma era gennaio, si raggiunsero i -30°C, e valori sotto i -20°C nelle pianure toscane, queste ultime poste alla medesima latitudine di Sapporo ove il record di freddo è di -27°C.

Tutto ciò la dice lunga sulla potenza e aggressività del freddo siberiano.

L’effetto Coriolis in Europa viene ciclicamente contrastato durante l’inverno, e ci sono lunghi periodi quando non succede niente, mentre in taluni periodi è frequente. Su questo ci sono numerose spiegazioni, mentre i cambiamenti del clima solo parzialmente stanno alterando questo equilibrio, in una misura non quantificabile. Nessun studio scientifico ha determinato la fine di ondate di gelo dalla Siberia in Europa, che, come abbiamo visto, si sono avute intensissime anche in tempi recenti.

Insomma, il gelo siberiano in Europa è una forza che contrasta anche l’effetto Coriolis, e appare complessa ogni sua previsione. È per tal motivo che i modelli matematici deviano la rotta con eccessiva frequenza tutte le ondate di freddo che vengono da oriente. Anche se notiamo negli ultimi anni, un consistente miglioramento da parte di questi nel prevedere l’evento nella sua globalità.

Venti anni fa i modelli matematici d’inverno davano sul lungo termine frequenti previsioni di ondate di freddo dalla Russia siberiana. Eventi di freddo che quasi sempre poi venivano smentiti. Mentre ai giorni d’oggi questa inefficienza è stata notevolmente corretta.

È indispensabile per l’Europa sapere preventivamente se ci sarà un Siberian Express, in quanto manifesta le condizioni meteo invernali tra le peggiori.

Tuttavia, la previsione meteo è ancor oggi mediocre, e possiamo citare il febbraio 2012, quando nei primi 15 giorni si ebbe un evento importante. Ebbene, la previsione meteo efficace fu ottenuta con il nowcasting, ovvero quella a breve, brevissimo termine, oltre una settimana si era allo sbando.

Per concludere, ad oggi è difficile prevedere un’ondata di gelo dalla Siberia con alta probabilità se non a pochi giorni dell’evento meteo.