Quando in molti ipotizzavano l’arrivo della primavera, limitandosi ad osservare il tempo dei giorni scorsi, ecco che l’inverno sembra destinato a prendersi una bella rivincita. Quello che viene proposto dai modelli di previsione è un vero e proprio tracollo meteo.

Anzitutto l’ultimo fine settimana di febbraio verrà ricordato per il freddo pienamente invernale e per le probabili nevicate a bassa quota che potrebbero verificarsi in diverse zone d’Italia. Lo stesso dicasi per i primi giorni di marzo, infatti la circolazione fredda che si instaurerà tra l’Italia all’Europa orientale avrà ripercussioni di un certo spessore almeno sino alla metà della prossima settimana.

Dopodiché attenzione ai movimenti dell’alta pressione, perché dopo essere stata costretta a stazionare sull’Europa occidentale per gran parte dei mesi di gennaio e febbraio potrebbe trovare strada libera in direzione Nord. Che cosa significa? Semplice, che andrebbero ad attivarsi gli scambi meridiani tipici del mese di marzo.

Ricordiamoci che stiamo parlando di un mese totalmente imprevedibile è capace di travestirsi da inverno in qualsiasi momento. La prima decade ad esempio potrebbe caratterizzarsi per temperature inferiori alle medie stagionali, non solo, potrebbe proporci una consistente riduzione artica capace di far nevicare diffusamente a bassa quota.

Ma quali sono le probabilità che quanto sinora descritto possa effettivamente realizzarsi? Secondo noi sono alte, non fosse altro che vortice polare sta andando incontro al naturale processo di smantellamento e si nota già una brusca frenata. Il rallentamento dovrebbe consentire all’alta pressione di espandersi verso nord, bloccando le perturbazioni atlantiche e innescando le discese d’aria fredda dal circolo polare artico.

Insomma, la primavera può attendere, nel frattempo sarà bene non scoprirsi troppo perché il freddo potrebbe farla da padrone.