Non possiamo nascondere la nostra preoccupazione, tantomeno la preoccupazione di autorevoli studiosi che del clima hanno fatto la loro ragione di vita. Gli scenari meteo climatici del futuro potrebbero subire modifiche, anzi le stiamo già patendo.

Troppo facile attribuire le colpe al riscaldamento globale, quindi ai gas serra e a tutto ciò che vi ruota attorno. Eppure è così, l’inghippo sta proprio lì, nei gas serra e in particolar modo nella CO2. Recentissimi studi confermano scritto in altri approfondimenti, ovvero che il global warming sta avendo enormi ripercussioni su tutta la colonna atmosferica.

Siamo in presenza di un’atmosfera diversa: troposfera calda, stratosfera gelida. Un mix pericolosissimo, che si traduce in Estati roventi e Inverni farlocchi. Tra le due la stagione che subendo gli effetti più evidenti è quella invernale, che negli ultimi decenni fatica non poco a decollare. Anzi, spesso e volentieri non ce la fa proprio.

E’ il caso, ad esempio, dell’anno scorso. Ricorderete che alcuni definirono l’Inverno 2020/2021 il peggiore di sempre. Magari non a livello termico, ma in quanto a carenza di freddo e neve non possiamo che essere d’accordo. Bene, l’attuale rischia di far peggio. Non piove, non nevica, non fa freddo (se non in rare occasioni) e all’orizzonte c’è soltanto l’Anticiclone.

Purtroppo, inutile negarlo, le modifiche della circolazione atmosferica si stanno riversando soprattutto in Europa. In altre aree dell’emisfero settentrionale, come ad esempio gli USA, la vicinanza del Vortice Polare si fa sentire. Ma nei settori occidentali americani non crediate che se la passino meglio di noi…

Fin tanto che il Vortice Polare continuerà a rafforzarsi con questa facilità, evidentemente per porre un freno al deficit del ghiaccio Artico, ci sarà poco da fare. Se non cambierà qualcosa in termini di riscaldamento globale dovremo farci il callo, gli Inverni del futuro potrebbero riservarci lunghissimi periodi anticiclonici.