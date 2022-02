La notizia che oggi prevale è quella della previsione meteo di neve nelle prossime ore. Gli smartphone che alla loro accensione ci danno le prime informazioni meteo della giornata propongono notizie di chissà che nevicata che avremo in giornata, come se la neve dovesse cadere anche in Sicilia. Il mio collega Mauro si è già proposto con la previsione meteo esaustiva che potrete leggere cliccando qui.

L’Italia è grande

Si è creata un’aspettativa falsata dal passaparola dalla non lettura degli articoli e delle previsioni diffuse dai siti meteo. Noi siti meteo scriviamo, forniamo gratuitamente notizie che poi vengono riprese da tutti gli organi di stampa che spesso costruiscono un collage di informazioni senza conoscere un minimo di meteorologia.

Poi ci sono i commentatori pseudo esperti che vedono una foto, leggono tra le righe un titolo, e fanno il loro commento fuori luogo. Questo poi viene commentato come se fosse il contenuto dell’articolo. Poi c’è ancor peggio, c’è chi legge e si lamenta che nei siti meteo trova spiegazioni, informazioni scientifiche.

Condividiamo una e-mail raccapricciante giunta ieri:

Siti come il vostro, per gente come me che non mastica e si disinteressa di terminologia meteorologica (ed implicazioni di correnti cicloniche/anticicloniche/Nino e Nina) fanno venire i fumi fuori dalle orecchie. Anziché disquisire filosoficamente con termini sofistici, arrivate semplicemente al dunque: farà freddo, farà caldo, pioverà, ci sarà il sole. PUNTO. Invece no, uno si trova a leggere articoli lunghi inconcludenti e poi alla fine vi mandiamo anatemi per non averci fatto capire niente e aver detto il nulla cosmico. Vergognatevi, tante chiacchiere per dire il niente. Uno schifo

Il nostro sfogo

La nostra è una opinione con una tiratina di orecchie. I mass-media dovrebbero informarsi direttamente dalle fonti, e magari consultarne più di una perché così facendo alimentano la cattiva informazione meteo che diventa virale, danneggiando un settore scientifico di elevato valore.

Cosa succederà oggi

Come ha evidenziato dal mio collega, durante la giornata di oggi si avrà un peggioramento delle condizioni meteo. Uno dei pochi di questo inverno molto anomalo. Sulle anomalie dell’inverno c’è poco da aggiungere, ormai ci siamo accorti tutti che la stagione di una volta tende a non presentarsi con irregolarità.

Nelle ultime 24-36 ore è giunta aria fredda che ha raggiunto le regioni del Nord Italia. Questa si è percepita soprattutto nelle ore notturne, un po’ meno di giorno, anche se anche la temperatura del pomeriggio si è abbassata. È calato il tasso di umidità perché l’aria che è affluita proviene dai Balcani e ha un’origine continentale.

Si tratta di una situazione meteo abbastanza tipica d’inverno, specie nelle regioni del Nord Italia, dove nelle bassure, e quindi in pianura, si crea una condizione detta cuscinetto d’aria fredda. Stavolta tal cuscinetto (ma non c’è il classico cuscino freddo) vedrà il sopraggiungere di una perturbazione ormai sui cieli del nordovest, che nel corso della giornata porterà precipitazioni che sui rilievi alpini e prealpini dove saranno prevalentemente nevose, e che si accentuerà hanno nella seconda parte della giornata.

Neve difficile che cada in pianura

In pianura le cose andranno molto diversamente. Per vedere fiocchi di neve servirà attendere che le precipitazioni si intensifichino, essendovi in pianura con cielo nuvoloso temperatura ovunque positiva. Tuttavia, c’è un basso tasso di umidità, come detto prima è giunta aria asciutta.

Un normale evento meteo invernale

Per farla breve, c’è il mix ideale per avere una spruzzata di neve quella anche in pianura, ma essenzialmente sino alla Lombardia centro occidentale, difficilmente, o praticamente è quasi impossibile anche se in ambito di previsioni meteo le sorprese non mancano, anche più a est, anche perché le precipitazioni avverranno comunque con bassissime temperature.

Pioverà su alcune regioni

Per intenderci, nelle pianure del Veneto, del Friuli, e di quasi tutta l’Emilia-Romagna, non è attesa neve. Per quanto concerne il resto d’Italia la neve si mostrerà solo sui rilievi più elevati. Da queste parti sarà un San Valentino bagnato, in quanto pioverà copiosamente, ma niente di eccezionale. Pioverà su tutto il versante tirrenico ad iniziare dalla Liguria. Pioggia si avranno anche su parte della Sardegna, specie sul settore occidentale, e poi anche sulla Sicilia del nord. Piuttosto, si potrebbero verificare alcuni temporali, taluni anche accompagnati da grandine.