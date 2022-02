Marzo pazzerello, una tradizione da rispettare. Stiamo parlando di un mese dalle mille sfaccettature: a volte invernale, a volte primaverile, a volte un mix di entrambe le cose. Però attenzione, perché le condizioni meteo potrebbero farsi improvvisamente cattive.

Arrivano segnali poco – o molto, a seconda dei punti di vista – incoraggianti: l’atmosfera, a livello emisferico, potrebbe subire degli strattoni. Un Vortice Polare in fase di stanca potrebbe mollare la presa e improvvisamente arriverebbero perturbazioni di ogni genere. Si potrebbe partire dall’Oceano Atlantico, ma non è detto.

Vogliamo non trascurare minimamente il segnale lanciato dal centro di calcolo europeo, segnale orientato pesantemente verso il freddo. Per di più prima del previsto, perché stiamo parlando dell’eventuale trend della prossima settimana. Ma questo è un altro discorso, restiamo focalizzati sull’obbiettivo ovvero su marzo.

Dicevamo dell’Atlantico. Ebbene sì, potrebbe essere lui a sancire la svolta. Grandi depressioni oceaniche potrebbero forzare il fortino anticiclonico, ripristinando il flusso perturbato a cominciare dall’Europa occidentale. A quel punto è lecito supporre che i fronti perturbati potrebbero avere vita facile anche sul Mediterraneo. Maltempo insomma, maltempo che servirebbe a riportare le piogge e le nevicate in montagna.

Nella fase centrale di marzo potrebbero attivarsi scambi meridiani: freddo dal Circolo Polare Artico in direzione sud, caldo subtropicale verso nord. Ora, qui si tratterebbe di capire la traiettoria dell’aria fredda e come potrete ben capire in questo momento è impensabile spingersi su dettagli di questo tipo.

Diciamo che gli scambi meridiani potrebbero incattivire il tempo, portandoci condizioni atmosferiche a dir poco turbolente e precipitazioni piuttosto forti. Arriverebbero i primi temporali primaverili, le prime grandinate, ma anche i temporali di neve. Perché con l’Artico non si scherza e con marzo neppure. Prepariamoci a vivere un avvio stagionale coi fiocchi.