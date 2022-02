Volete sapere quali sono? Calma, prima dobbiamo necessariamente fare una premessa. Le follie meteo climatiche di marzo rientrano nelle caratteristiche di un mese notoriamente pazzerello.

Guai a sottovalutarne le potenzialità, anche quando sembra che tutto possa andare verso il ritorno dell’alta pressione. Attenzione, non vi stiamo dicendo che tornerà il bel tempo vita natural durante, al momento nessun modello previsionale dice questo. Anzi, volendo essere precisi dobbiamo dirvi che le proiezioni dei centri di calcolo internazionali vedrebbero scenari decisamente più dinamici.

Da un lato abbiamo i centri di calcolo che continuano a proporci scenari fortemente invernali a causa di una persistente circolazione d’aria fredda secondaria dai quadranti orientali. Ipotesi che va presa seriamente in considerazione in virtù delle dinamiche che stanno riguardando il vortice polare e sulle quali ci soffermeremo con un approfondimento ad hoc.

Altri centri di calcolo internazionali sembrerebbero più orientati in direzione dell’Atlantico, ipotesi anche questa che potrebbe tranquillamente rientrare all’interno della casistica del mese di marzo. Come avrete capito le chances dell’alta pressione sono nettamente più basse, ciononostante non possiamo fare a meno di dirvi che molto o tutto dipenderà chiaramente dal vortice polare.

Fatto sta che intravediamo delle potenzialità non indifferenti, nel senso che lo scontro tra l’aria fredda presente sull’Europa orientale e l’eventuale aria oceanica potrebbe tradursi in fenomeni atmosferici particolarmente forti o comunque in ondate di maltempo particolarmente fastidiose.

Non dobbiamo scordarci che marzo spesso e volentieri è anche il mese dei primi temporali. Qualora dovessero verificarsi realmente contrasti termici così forti dovremmo mettere in preventivo eventuali temporali a carattere grandinigeno.

Sono tutti scenari di un marzo letteralmente folle, un marzo che potrebbe rimettere a posto le cose dopo un inverno passato a parlare quasi esclusivamente di alta pressione.