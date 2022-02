Vi abbiamo parlato che un’area di alta pressione avrebbe sostituito le attuali condizioni meteo, questa con caratteristiche piuttosto fragili, peraltro con a nord violentissime tempeste che causeranno veri e propri eventi similari a uragani nel centro-nord dell’Europa.

Abbiamo descritto come la teoria della meteorologia tradizionale ci ha insegnato che quando un’area di alta pressione mediterranea si presenta così fragile come quella attesa, e quando profondissime aree di bassa pressione, addirittura con la forza quasi di uragano ci sfiorano, raggiungendo quasi l’arco alpino, il Mediterraneo potrebbe divenire meta di perturbazioni e maltempo. Per meglio intenderci, l’attuale relativa alta pressione si potrebbe disgregare e dare luogo quindi un terreno aperto alle perturbazioni oceaniche.

L’ultimo aggiornamento ci dice che nel prossimo fine settimana, che era atteso soleggiato con temperature mitissime anche al Nord Italia; invece, vedrà transitare un fronte nuvoloso che a partire da sabato determinerà precipitazioni inizialmente sulla Liguria, poi sulle Alpi centro-orientali dove è attesa la neve. Pioggia, nubi basse, umidità, meteo grigio si avranno su quasi tutto il Nord Italia, probabilmente sarà escluso l’estremo Nord-Ovest, sottovento alle correnti occidentali.

Nel resto d’Italia il fine settimana trascorrerà discreto, in attesa di un cambiamento meteo che si verificherà molto rapido nei giorni successivi, quando un nuovo assalto perturbato potrebbe generare un peggioramento. Così che le prime piogge si manifesteranno già lunedì probabilmente sul nord del Sardegna accompagnate da un forte vento di maestrale. Piogge di debole intensità per ora, tendenti al moderato, si avranno sulle regioni del basso Tirreno, ma ecco che nel corso della giornata di lunedì si formerà un’profondo minimo di bassa pressione che determinerà un acuto peggioramento al Sud Italia e la Sicilia, accompagnato da vento di burrasca, e un abbassamento sensibile della temperatura.

Eppure, in tutto questo contesto avremo anche sbuffi d’aria calda, o meglio mite, che potranno dare ancora picchi termici di 20 °C in alcune località. Il meteo più avanti e incerto, vi abbiamo parlato di uno sconquasso in Stratosfera, e di tutta una serie di conseguenze che si potrebbero manifestare, e che oggi i modelli matematici tradizionali non inquadrano.

Peraltro, i due principali centri meteo che distribuiscono i maggiori modelli matematici, già sul breve termine non concordano la previsione meteo.