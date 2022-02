I video mostrano i vari tentativi di atterraggio. E’ probabilmente incauto non chiudere quello che è uno dei principali nodi aerei del mondo. C’è da chiedersi cosa dovrebbe avvenire. I poveri passeggeri sono sottoposti a vuoti d’aria e terrore a bordo.

Rammentiamo che il momento di atterraggio di un velivolo è alquanto delicato, e solo piloti particolarmente esperti, e dal sangue freddo, riescono a toccare pista con condizioni meteo così avverse.

Rara ALLERTA METEO Rossa nelle Isole Britanniche. Uragano più forte da oltre 30 anni. Emergenza in Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Danimarca, Norvegia, Svezia, Polonia, Paesi Baltici

Il Met Office, il servizio meteo ufficiale inglese, ha emesso rari avvisi meteorologici rossi per l’impatto della tempesta Eunice in aree densamente popolate, per altro metropoli sia della costa occidentale come Cardiff, e poi il sud dell’Inghilterra, compresa la grande Londra.

La tempesta è nel suo vivo in queste ore. Le notizie sono innumerevoli, potete immaginare che circa 40 milioni di persone, nella sola Inghilterra, sono sotto la tempesta. Poi c’è il nord della Francia che vive ore di maltempo.

L’allerta meteo è attiva proprio in queste ore, e avvisa che si potranno avere nuovi (c’è già stata un’altra tempesta due giorni fa) blackout, problemi alla circolazione stradale con la chiusura di strade, il blocco dei treni, di aeroporti e porti.

Per altro, si chiede alla popolazione di uscire di casa solo per estrema necessità, mantenendo cautela per la caduta di oggetti volanti sollevati dal vento. Questa tempesta è stata battezzata con il nome di Eunice e fa seguito alla tempesta che ha raggiunto venti di uragano Dudley, che ha causato almeno 4 vittime tra Germania e Polonia.

Gli avvisi meteo rossi vengono emessi raramente dal Met Office. L’ultimo avvenne in coincidenza con la tempesta Arwen nel novembre 2021, poi a marzo 2018. Ma stavolta l’avviso rosso è molto esteso, ed interessa decine di milioni di persone. È probabilmente l’allerta meteo rossa che ha coinvolto più inglesi da quando il Met Office ha diffuso i livelli di allerta.

Katharine Smith, Flood Duty Manager dell’Agenzia per l’ambiente ha dichiarato che i forti venti potrebbero determinare inondazioni costiere in ampie parti della costa occidentale, sud-occidentale e meridionale dell’Inghilterra, così nel fiume Severn. Ciò sarà l’effetto della tempesta Eunice che provoca onde alte, ma anche della profonda area di bassa pressione. Per altro, l’evento meteo è in coincidenza con l’inizio di un periodo di maree primaverili.

Apprendiamo che vari scali aerei sono stati chiusi al traffico per i venti di uragano che superano anche i 200 km orari. La velocità del vento ha richiesto la chiusura, per la prima volta nella storia i ponti nel Galles.

#StormEunice is forecast to be at its most dangerous this morning, especially in the South West, with a danger to life in some areas.

Please stay home if you can & avoid exposed coastal areas. Follow @metoffice for weather warnings.

Emergency at the coast? Call #999Coastguard pic.twitter.com/yktznPcAz7

— HM Coastguard (@HMCoastguard) February 18, 2022