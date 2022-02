METEO SINO AL 27 FEBBRAIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Un fronte d’aria fredda è responsabile di un avvio di settimana caratterizzato da meteo decisamente turbolento, con piogge, temporali, grandine, neve in quota e venti localmente tempestosi. La perturbazione tende a sfilare rapidamente verso la Grecia, con residue precipitazioni che martedì si attarderanno al Sud Italia.

L’aria più fredda, richiamata al seguito del fronte, porterà nevicate anche sull’Appennino Meridionale fin sotto i 1000 metri di quota. Questa fase instabile terminerà rapidamente nel corso di martedì, con il ritorno da ovest dell’anticiclone che favorirà il ripristino del bel tempo. L’alta pressione tuttavia non dominerà oltre giovedì grasso, con a seguire un nuovo peggioramento freddo.

STRASCICHI D’INSTABILITÀ, MA ARRIVA L’ANTICICLONE

Correnti fredde dai quadranti settentrionali affluiranno sull’Italia, mantenendo ancora un po’ d’instabilità e venti forti su parte della Penisola nella giornata di martedì, ma in miglioramento entro sera. Come già visto spesso nel corso dell’inverno, questa irruzione fredda risulta assolutamente fugace e sarà scalzata dal prepotente ritorno dell’anticiclone.

Ci attende quindi una parte centrale della settimana dal meteo ovunque stabile, con l’anticiclone che tornerà a proteggere tutta l’Europa Centro-Meridionale e l’Italia. Le temperature risaliranno verso valori miti, dal sapore vagamente primaverile. Non sarà però un anticiclone duraturo, visto che sarà scalzato sul finire della settimana dall’affondo di un nuovo fronte dal Nord Europa.

FRONTE ARTICO IN ROTTA VERSO L’ITALIA

Sembra essere molto probabile la concreta possibilità di un nuovo affondo perturbato a carattere freddo nel periodo tra il 25 ed il 27 febbraio, che potrebbe investire in pieno l’Italia. Questo fronte sarà carico d’aria fredda d’estrazione artica, che potrebbe quindi proiettarci verso il ritorno di condizioni di maltempo diffusamente invernale.

Qualora tale evoluzione venisse confermata, ci sarebbe quindi un peggioramento a partire da venerdì ad iniziare dal Nord Italia. Chiaramente manca ancora troppo per ipotizzare quella che potrebbe essere la distribuzione delle precipitazioni, ma ci sono le condizioni per nevicate fino a quote basse, specie lungo le creste di confine.

VORTICE FREDDO NEL WEEKEND SUL CENTRO-SUD

Il maltempo invernale scivolerà poi nel weekend verso il Centro-Sud, con il fronte artico coadiuvato da un vortice a tutte le quote. Avremo così piogge, temporali e nevicate in Appennino che potranno portarsi fino a quote diffusamente collinari. L’area ciclonica verrà alimentata da ulteriori contributi d’aria fredda richiamata dalla Scandinavia e poi dal Baltico.

Al Nord Italia il tempo tenderà a migliorare, una volta che il vortice depressionario si porterà al Centro-Sud. La fase instabile-perturbata invernale dovrebbe caratterizzare l’intero weekend, anche se con il grosso delle precipitazioni che andrà a localizzarsi sulle regioni meridionali, in quanto il vortice depressionario si trasferirà sul Mar Ionio.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Dopo questa fase fredda, l’alta pressione ad inizio settimana potrebbe di nuovo riposizionarsi verso il Mediterraneo e l’Italia, ma più slanciato verso nord. Ci sarà un ritorno del bel tempo, con temperature in risalita al Nord e parte dei versanti tirrenici. Ulteriori contributi d’aria fredda aria fredda dai quadranti nord-orientali manterranno clima più invernale tra le Adriatiche ed il Sud.