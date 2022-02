METEO SINO AL 24 FEBBRAIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’Europa Centro-Settentrionale è sferzata da meteo davvero tempestoso, mentre l’Italia è tornata sotto l’influenza di una bolla anticiclonica. Tuttavia, la cellula anticiclonica presente sul Mediterraneo è frutto delle dinamiche atmosferiche turbolente presenti in Europa. In questa fase il flusso oceanico tende ad abbassarsi leggermente di latitudine.

Un deterioramento del tempo è atteso quindi nel weekend, grazie al cedimento dell’anticiclone. Non avremo alcun peggioramento in grande stile, ma solo qualche pioggia dovuta all’intrusione di correnti umide occidentali che trascineranno la coda del fronte atlantico più attivo sul cuore dell’Europa. Avremo meteo più movimentato, in attesa di un veloce impulso freddo lunedì.

CEDIMENTO ANTICICLONE SULL’ITALIA, QUALCHE PIOGGIA NEL WEEKEND

La coda della super tempesta atlantica, battezzata Eunice, lambirà l’Italia nel fine settimana, determinando un certo cambiamento del tempo. Non avremo a che fare con i venti eccezionalmente tempestosi che spazzano l’Europa Centro-Settentrionale, ma avremo comunque delle piogge passeggere su parte dell’Italia Centro-Settentrionale.

Le precipitazioni riguarderanno sabato la Liguria, l’Alta Toscana e parte del Nord-Est, mentre domenica isolati fenomeni di scarso rilievo scivoleranno lungo il Centro-Sud. L’alta pressione andrà quindi a ridimensionarsi ed anche le temperature caleranno di diversi gradi, dopo il tepore primaverile attuale.

IMPULSO POLARE A INIZIO SETTIMANA, CON PIOGGIA, NEVE E VENTO

Le insidie del weekend evidenzieranno la fragilità dell’anticiclone, ormai incapace di proteggere in modo efficace l’Italia. Questo andrà a favorire un peggioramento più netto nei primi giorni della nuova settimana, quando potrebbe riuscire ad inserirsi una saccatura fredda in affondo dalla Scandinavia e diretta verso i Balcani.

La traiettoria dell’incursione fredda è ancora incerta, ma probabilmente la nostra Penisola verrà in parte coinvolta. Il Nord Italia resterà protetto dalla barriera alpina. Gli effetti si avvertirebbero sulle regioni adriatiche e al Sud a cavallo tra lunedì e martedì, con instabilità e qualche spruzzata di neve sui rilievi fino a quote basse sui confini alpini e oltre i 700-900 metri in Appennino.

RITORNO ALTA PRESSIONE IN SETTIMANA

L’impulso freddo di lunedì scivolerà rapidamente al Centro-Sud, per poi uscire di scena sotto la spinta dell’anticiclone. Si tratta di una situazione già vista spesso nel corso dell’inverno e anche in questo caso la sortita artica sarà assolutamente fugace. Già nel corso di martedì il tempo migliorerà quasi ovunque, con l’eccezione di residui fenomeni al Sud.

A seguire, l’anticiclone sembra in grado di riorganizzarsi riportando meteo ancora più stabile sull’intera Penisola e su buona parte del Mediterraneo, con temperature che naturalmente risaliranno verso valori miti. Le perturbazioni più incisive scorreranno in genere ben oltralpe anche se potranno a tratti lambire i settori alpini.

ULTERIORI TENDENZE METEO

La nuova settimana dominerà per il resto della settimana e quindi sino agli ultimi di febbraio, anche se non mancheranno dei disturbi dovuti a temporanee infiltrazioni d’aria umida. L’anticiclone non sarà così forte e coriaceo e pertanto non è da escludere per l’inizio di marzo un cambio più importante a favore del ritorno delle perturbazioni.