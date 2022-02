METEO SINO AL 4 MARZO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il maltempo è entrato nel vivo sull’Italia, con una circolazione depressionaria che determina meteo avverso su gran parte del Centro-sud. Le nevicate, anche copiose lungo l’Appennino, tendono a scendere fino a quote molto basse. Il vortice mediterraneo, in evoluzione sullo Ionio, è alimentato da contributi d’aria artica in arrivo dall’Europa Nord-Orientale

Le temperature risultano in crollo anche di 8-10 gradi al Centro-Sud, con il freddo che si protrarrà anche per i primi giorni della nuova settimana. Il minimo di pressione tenderà a portarsi sui Balcani, ma continuerà a convogliare correnti fredde, di matrice più continentale, verso l’Italia anche nei primi giorni della nuova settimana.

FASE INVERNALE CON ROVESCI E NEVE A QUOTE BASSE

Il maltempo si localizzerà al Sud e lungo l’Adriatico, con piogge e nevicate sino a quote basse collinari. Le condizioni meteo saranno più soleggiate al Nord, in Toscana, in Sardegna, sul Lazio e sulla Campania costiera, a parte addensamenti ancora sulla Romagna con qualche ulteriore debole spruzzata di neve sull’entroterra collinari.

La fase invernale sarà accentuata da un’intensa ventilazione che si disporrà ovunque dai quadranti settentrionali, con temperature che scenderanno sotto media. Il minimo depressionario evolverà verso lo Ionio e poi in direzione dell’Egeo già nel corso di domenica. Contributi d’aria fredda ed instabile continueranno a giungere dai Balcani verso l’Adriatico.

INIZIO SETTIMANA CON FREDDO DALLA RUSSIA

L’allungamento dell’anticiclone dall’Atlantico verso l’area baltico-scandinava e la Russia Occidentale favorirà il richiamo di correnti più fredde da est. I flussi orientali manterranno attiva un’ampia circolazione ciclonica tra Balcani, Mar Nero e Adriatico Meridionale. Non si tratterà di aria così gelida, in quanto il clima non è stato rigido nel cuore dell’Europa nelle ultime settimane.

Le precipitazioni lunedì insisteranno ancora sul medio-basso adriatico, parte del Sud e Sicilia, ma si tratterà di fenomeni un po’ più sporadici che tenderanno a smorzarsi nel corso di martedì. Ci sarà spazio per altre nevicate a quote basse, con qualche fioccata fino in pianura. Qualche disturbo si avrà anche al Nord, con deboli nevicate sull’ovest del Piemonte nella notte fra lunedì e martedì.

ITALIA TRA ANTICICLONE E ALTREI IMPULSI D’ARIA FREDDA

L’influenza del freddo tenderà a ridursi nel corso della parte centrale della settimana, con l’anticiclone che proverà a riconquistare l’Italia, grazie alla traslazione verso est della saccatura fredda. Avremo quindi meteo decisamente più stabile su tutte le nostre regioni e temperature in rialzo nei valori massimi.

A cavallo tra giovedì e venerdì potrebbe aversi l’espansione di un nuovo nucleo d’aria fredda dall’Est Europa verso le Alpi Orientali e l’Adriatico, con nuovo peggioramento da definire in un contesto decisamente invernale. L’anticiclone non sembra infatti in grado d’opporsi dinanzi alle interferenze d’aria fredda ed instabile.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Marzo continuerà a mostrare un volto invernale, in quanto l’anticiclone potrebbe mantenersi ancora sbilanciato sul Nord Europa, con massimi di pressione sulla Penisola Scandinava. L’inverno ha ancora tante sorprese in serbo e bisognerà probabilmente fare i conti ancora con una circolazione orientale a tratti fredda.