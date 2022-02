METEO SINO AL 6 MARZO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Una vasta area di bassa pressione a carattere freddo permane sull’area balcanica ed influenza in pieno l’Italia con meteo decisamente invernale. Il rinforzo dell’anticiclone europeo, con fulcro sull’area baltica, favorisce lo spostamento retrogrado di un nucleo d’aria più gelida che si appresta ad investire l’Italia, in particolare i versanti orientali.

Un impulso d’instabilità, in seno a questo flusso freddo dai Balcani, riporterà così un’ulteriore recrudescenza invernale proprio il primo giorno di marzo, con nevicate a tratti in pianura sulle regioni adriatiche. A metà settimana l’anticiclone proverà a rimontare verso l’Italia, con flusso freddo che inizierà a smorzarsi solo in parte.

FREDDO IN ACCENTUAZIONE E NEVE ANCHE LOCALMENTE IN PIANURA

Un nucleo d’aria più fredda dall’Est Europa sbarca verso l’Italia. L’obiettivo principale di questo impulso freddo resterà sempre l’Italia orientale, anche se un po’ tutto lo Stivale risentirà di un ulteriore abbassamento termico. L’instabilità si farà sentire sulle regioni adriatiche martedì, con nevicate che potranno spingersi fino in pianura e localmente sulle coste.

Qualche effetto lo avremo anche al Nord, con temporaneo aumento delle nubi su Triveneto e possibili deboli fioccate lungo la fascia pedemontana di pianura. Sul resto d’Italia saranno maggiori i rasserenamenti, specie lungo le zone tirreniche, pur in un contesto che si manterrà invernale. Il freddo sarà acuito dai venti tesi da nord-nord/est.

CI PROVA L’ANTICICLONE, MA CON INSIDIE INSTABILI

La recrudescenza invernale durerà poco, con le nevicate lungo le Adriatiche che tenderanno ad attenuarsi da nord giù alla fine di martedì. Un miglioramento si concretizzerà mercoledì, pur con una residua instabilità sul basso versante adriatico ed al Sud. In questa fase l’anticiclone inizierà a rimontare verso il Mediterraneo Centrale.

L’afflusso freddo dai Balcani tenderà a smorzarsi, ma nel contempo l’anticiclone sarà insidiato dall’ingerenza di un affondo instabile di matrice nord-atlantica che andrebbe a convogliare un piccolo vortice sul Mediterraneo, determinando quindi un possibile peggioramento probabilmente limitato alle aree tirreniche ed alle due Isole Maggiori.

ITALIA IN BILICO FRA ARIA FREDDA E ANTICICLONE

Da una parte ci sarà l’anticiclone che proverà con le propaggini orientali a proteggere l’Italia e ad est permane una saccatura fredda alimentata da aria artica. L’anticiclone non avrà più la forza avuta quasi costantemente nelle ultime settimane e peraltro i massimi di pressioni tenderanno a posizionarsi tra Europa Centrale ed Isole Britanniche.

Questo scenario favorirà probabili ulteriori interferenze fredde da est nella seconda parte della settimana. Ciò determinerà la persistenza di clima invernale, in un contesto nel complesso asciutto a parte maggiori insidie lungo le regioni orientali ed il Sud Italia. Il freddo più intenso rimarrà confinato oltre l’Adriatico.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Marzo potrebbe avere ancora caratteristiche invernale e bisognerà di sicuro fare i conti con la persistenza di un ampio lago d’aria fredda sull’Europa Orientale. Ci sono quindi possibilità di espansioni d’aria fredda verso i Balcani e l’Italia, anche per via dell’anticiclone che non sarà più così ingombrante verso il Mediterraneo.