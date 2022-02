METEO SINO AL 28 FEBBRAIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Sta per uscire di scena la perturbazione che ha rapidamente attraversato l’Italia, portando meteo instabile soprattutto al Centro-Sud con frequenti temporali e nevicate sui rilievi. Questo impulso perturbato sfila via verso levante, respinto dal ritorno di gran carriera dell’anticiclone che favorirà il ripristino del bel tempo ma solo per poco.

L’alta pressione garantirà bel tempo nella parte centrale della settimana, con sole dominante, vento in attenuazione e temperature in risalita. A seguire interverrà un nuovo peggioramento freddo, per una discesa perturbata dal Nord Atlantico che isolerà un vortice sul Mediterraneo nel weekend, alimentato da contributi d’aria artica.

ANTICICLONE IN RINFORZO

Come accaduto più volte nel corso dell’inverno, il prepotente ritorno dell’anticiclone si sta imponendo subito sulla fugace irruzione fredda ed instabile d’inizio settimana. Ci attende quindi una parte centrale della settimana dal meteo ovunque stabile, con l’anticiclone che tornerà a proteggere tutta l’Europa Centro-Meridionale e l’Italia.

Le temperature risaliranno verso valori miti, dal sapore vagamente primaverile almeno in pieno giorno. Non sarà però un anticiclone duraturo, visto che sarà scalzato a ridosso del weekend dall’affondo di un nuovo fronte dal Nord Europa. L’impulso freddo sembra destinato a puntare il Mediterraneo Centrale e avrà quindi pieni effetti sull’Italia.

PERTURBAZIONE IN DISCESA DAL NORD EUROPA

La parentesi anticiclonica lascerà spazio al nuovo peggioramento sin dalla giornata di venerdì, con prime precipitazioni al Nord in estensione a parte delle regioni centrali. Resterà ancora in attesa il Meridione. Tornerà la neve sui rilievi alpini ed appenninici, a quote che gradualmente si abbasseranno localmente fin verso la collina.

Questo fronte sarà carico d’aria fredda d’estrazione artica, che potrebbe quindi proiettarci verso il ritorno di condizioni di maltempo diffusamente invernale. Nel weekend il grosso delle precipitazioni si estenderà al Centro-Sud, con l’Italia stretta nella morsa di un vortice freddo. Le correnti artiche richiamate dal Nord Europa porteranno nevicate fino a quote basse e collinari.

WEEKEND INVERNALE, POI RITORNO DELL’ALTA PRESSIONE

L’ultimo weekend di febbraio sarà quindi di stampo invernale. Avremo così piogge, temporali e nevicate in Appennino che potranno portarsi fino a quote localmente collinari. L’area ciclonica verrà alimentata da ulteriori contributi d’aria fredda richiamata dalla Scandinavia e poi dal Baltico. Al Nord Italia il tempo tenderà a migliorare, a parte precipitazioni ancora in Emilia Romagna.

In avvio di settimana ulteriori precipitazioni insisteranno sulle regioni meridionali, in quanto il vortice depressionario si trasferirà sul Mar Ionio. Aria fredda continuerà ad affluire dai quadranti settentrionali, ma da ovest premerà di nuovo l’alta pressione che riporterà il bel tempo un po’ ovunque entro martedì 1° marzo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nei primi giorni del nuovo mese, l’alta pressione potrebbe di nuovo riposizionarsi verso il Mediterraneo e l’Italia. Ci sarà un ritorno del bel tempo, con temperature in risalita a partire dal Nord dai versanti tirrenici. Ulteriori contributi d’aria fredda aria fredda dai quadranti nord-orientali insisteranno tra Adriatiche e Sud, con percezione di clima ancora invernale.