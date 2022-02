METEO SINO AL 7 FEBBRAIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Febbraio ha fatto il suo esordio all’insegna del meteo invernale, quale conseguenza dell’intrusione di una massa d’aria fredda dal Nord Europa. Parte d’Italia è sferzata da venti burrascosi, freddo e ultime nevicate, per effetto del passaggio del fronte freddo associato ad un profondo vortice ciclonico che si è spostato sul Mar Ionio.

Il maltempo, concentrato al Sud, si va rapidamente esaurendo. Un miglioramento generale prenderà corpo entro mercoledì, grazie alla nuova avanzata dell’anticiclone dall’Europa Occidentale. L’alta pressione appare destinata ad affermarsi in modo duraturo, cancellando l’inverno. Non mancheranno però insidie dovute all’inserimento di sbuffi d’aria umida, con nubi irregolari.

TORNA L’ANTICICLONE DA OVEST

I residui effetti del fronte e dell’aria fredda si attarderanno solo all’estremo Sud, con una certa variabilità mercoledì. Il netto miglioramento sul resto d’Italia sarà favorito dall’anticiclone che riconquisterà terreno sul Mediterraneo Centrale nel corso della settimana. Il ritorno dell’alta pressione riporterà diffuse condizioni di stabilità.

Le temperature risaliranno in modo significativo, a parte locali inversioni termiche nei bassi strati. I residui flussi da nord inibiranno, almeno in una prima fase, le formazioni nebbiose. Nonostante l’anticiclone, non mancheranno disturbi legati ad infiltrazioni umide atlantiche che peraltro tenderanno ad erodere parzialmente l’anticiclone nella seconda parte della settimana.

INFILTRAZIONI D’ARIA UMIDA CON PASSAGGIO DI NUBI

Non sono attesi passaggi perturbati degni di nota, ma l’ingresso di aria umida sarà responsabile di addensamenti più compatti di nuvolaglia bassa, ma con scarsi fenomeni. Questa fase più incerta, legata ad un lieve abbassamento di latitudini del flusso oceanico, si manifesterà soprattutto tra venerdì e sabato, con piovaschi deboli limitati ai settori tirrenici della Penisola.

Ci saranno comunque anche momenti dominati da ampie schiarite, visto il contesto anticiclonico. Il clima si manterrà generalmente mite, data la massa d’aria temperata a supporto dell’anticiclone. L’inverno sarà quindi assente soprattutto in montagna, dove sarà maggiormente avvertito il tepore fuori stagione.

ANTICICLONE IN NUOVO RINFORZO LA PROSSIMA SETTIMANA

Le proiezioni meteo a seguire danno per probabile un nuovo rinforzo del campo di alta pressione a tutte le quote a partire da domenica, con conseguente stabilità. Non ci sarà alcuna svolta piovosa, a dispetto di quanto facevano sperare le previsioni a lunga scadenza stilate solo qualche giorno fa. Sul Nord Italia la siccità si fa sempre più preoccupante, con condizioni favorevoli agli incendi.

Probabilmente torneranno le nebbie nelle ore più fredde sulle pianure del Nord e sulle valli del Centro Italia, in virtù dell’alta pressione più solida con massimi a ridosso della Penisola. Il progressivo accumulo d’umidità nei bassi strati, derivante dal ristagno dell’aria, porterà anche ad inversioni termiche più accentuate, con clima localmente più fresco al piano che in montagna.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L’anticiclone incomberà ancora e sembra intenzionato a mantenersi stabile nel corso della prossima settimana, sbarrando la strada alle perturbazioni, in un contesto peraltro assolutamente non invernale. Solo dal 10 febbraio non è escluso un lieve indebolimento della struttura anticiclonica, con la coda delle perturbazioni atlantiche che potrebbe lambire il Nord Italia.