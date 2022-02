POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Le condizioni meteo permangono stabili per l’apporto di un’Alta Pressione posizionata nel cuore del Mediterraneo, ma sono imminente delle novità importanti sulle quali i più importanti modelli matematici sono ormai concordi.

Poco a nord delle Alpi scorre aria fredda di matrice artica, freddo che nel corso del fine settimana lambirà il Nord Italia determinando un calo delle temperature e un abbassamento delle temperature. Un primo parziale peggioramento porterà nevicate sui rilievi, anche a bassa quota. Sarà il preludio all’ondata di maltempo d’inizio settimana prossima, maltempo che sarà destinato a coinvolgere molte regioni d’Italia riportando un po’ d’Inverno.

Ulteriori novità dovrebbero subentrare da metà della prossima settimana, difatti l’Anticiclone dovrebbe ripresentarsi sul nostro Paese avvalendosi di un supporto d’aria mite di provenienza nord africana.

IL METEO A BREVE TERMINE

Il peggioramento del Nord Italia comincerà nelle prossime ore, con le prime nevicate sull’arco alpino. Un po’ di freddo riuscirà a penetrare dalla porta della Bora, determinando qualche precipitazione sul Nordest, in Emilia Romagna e sull’Appennino Tosco-Emiliano. Le nevicate potrebbero spingersi a quote collinari.

L’ondata di maltempo d’inizio settimana sarà più consistente, causa un vero e proprio affondo depressionario che porterà maltempo anche al Centro Sud tra lunedì e martedì prossimi. Le precipitazioni coinvolgeranno maggiormente i settori tirrenici e il Nordovest, in quest’ultimo caso dobbiamo segnalare la possibilità di nevicate a bassissima quota sin sulla Liguria (nel savonese potrebbero spingersi addirittura sino a ridosso delle aree costiere).

La situazione dovrebbe migliorare da mercoledì in poi, allorquando il vortice ciclonico dovrebbe spostarsi verso il Nord Africa. Contestualmente avremo una nuova espansione dell’Alta Pressione verso il Mediterraneo centrale.

ANTICIPO DI PRIMAVERA

Osservando le ultimissime proiezioni dei modelli matematici possiamo dirvi che l’Alta Pressione potrebbe prendere letteralmente il sopravvento, peraltro avvalendosi di un supporto d’aria mite di provenienza nord africana.

Significa che le temperature salirebbero, portandosi diffusamente al di sopra delle medie stagionali. Un vero e proprio anticipo di Primavera che potrebbe protrarsi sino a fine mese.

IN CONCLUSIONE

L’Inverno è rimandato a marzo, febbraio – così come gennaio – verrà ricordato come un mese decisamente anticiclonico eccezion fatta per l’imminente peggioramento e per le pregresse ingerenze fredde al Centro Sud lato Adriatico.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.